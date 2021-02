Humberto Dupeyrón, padre de la actriz Natasha Dupeyrón, negó que su hija haya sufrido abuso sexual después de que esta diera un mensaje por medio de sus redes sociales al respecto.

En entrevista para Sale el Sol, el padre de la actriz explicó que esta situación se trata de un malentendido, pues destacó que la joven se solidarizó con las mujeres que son víctimas de este delito.

Durante la conversación reveló que fue la propia actriz quien le aclaró que era una confusión por parte de los medios de comunicación y que si le hablaban para entrevista mencionara que estaban equivocados.

“Eso es mentira, nunca ha sufrido mi hija ningún tipo de problema, yo te lo diría, mi hija me habló para decir: ‘Papá, yo no sé cómo entendieron estas personas que a mí me había pasado algo así, a mí no me ha pasado nada papá y si te hablan para algo, tú diles que están equivocados’. El que difundió eso es una mentira” dijo.