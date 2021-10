Después de 13 años, la cantante Britney Spears es ‘libre’, pues un juez determinó que debía finalizar la tutela de su padre Jamie Spears, quien estuvo a cargo del patrimonio de la cantante desde que tuvo una crisis de salud mental en 2008. De acuerdo con medios especializados, la fortuna de la ‘Princesa del Pop’ asciende a unos 60 millones de dólares.

Durante las audiencias, Britney, de 39 años, señaló que quería ser libre y relató todos los abusos psicológicos a los que estuvo sometida por su propio padre, quien la medicó con litio y amedrentó junto con su ex esposo Kevin Federline de no ver a sus hijos si no cumplían con sus presentaciones.

Por ahora, el contador público certificado John Zabel será quien administre el patrimonio de la cantante en tanto no se fije una nueva fecha de audiencia para delimitar algunos detalles sobre la ‘libertad’ de la cantante, quien celebró subiendo a su cuenta de Instagram un video de ella pilotando por primera vez un avión: “estoy llevando el barco de nuevo a casa”, escribió.

Luego de que la jueza Brenda Penny ordenara poner fin a la tutela de Jamie Spears sobre su hija, los abogados del padre de Britney Spears emitieron un comunicado con el sentir de su cliente. En él expresan que Jamie seguirá velando por los intereses de su hija pues la ama incondicionalmente.

La decisión de suspender la tutela es “decepcionante y, francamente, una pérdida para Britney”, señaló Vivian L. Thoreen, abogada de Jamie Spears, ya que durante los últimos 13 años el hombre trató de hacer lo mejor para ella tanto profesional como personalmente, además de que habría sido parte fundamental para que reviviera su carrera y restableciera la relación con sus hijos.

La defensora de Spears dijo que durante la tutela, el padre de la cantante tuvo que lidiar con todos los malos comentarios y ataques contra su persona por parte de los fanáticos de Britney o del propio equipo de abogados de la intérprete de Baby, ‘One More Time’. “Cualquiera que haya tratado de ayudar a un miembro de la familia a lidiar con problemas de salud mental, puede apreciar la enorme preocupación y trabajo diario que esto requiere”, apuntó Thoreen.

Por su parte, Page Six reportó que una fuente cercana a Britney Spears detalló que la artista no cabía de felicidad y que tras escuchar el fallo de la jueza Penny echó a llorar. “Está en shock y sin palabras, pero literalmente salta de alegría. No había sentido una alegría así en 13 años”.

Coming along, folks … coming along 🖕🏻!!!!! New with real representation today … I feel GRATITUDE and BLESSED !!!! Thank you to my fans who are supporting me … You have no idea what it means to me be supported by such awesome fans !!!! God bless you all !!!!! pic.twitter.com/27yexZ5O8J

— Britney Spears (@britneyspears) July 15, 2021