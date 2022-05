Ya han pasado seis semanas desde que inició el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, proceso que ambos enfrentan por el cargo de difamación, y aunque el veredicto final está a punto de conocerse; uno de los involucrados en el caso ha decidido romper el silencio.Se trata de Elon Musk, quien fue señalado de mantener una relación íntima con Herad cuando ella todavía era esposa de Depp.

En una primera instancia, el multimillonario fue citado como testigo para rendir su declaración ante el jurado, algo que declinó. Sin embargo, ahora ha decidido romper el silencio y pronunciarse al respecto, a través de las redes sociales.

Musk utilizó la plataforma de la que ahora es el socio mayoritario, Twiier, para dejar un mensaje bastante imparcial y desearle lo mejor tanto a Heard como al protagonista de “Piratas del Caribe”: “Espero que ambos sigan adelante. Cuando muestran su mejor cara cada uno de ellos es increíble”.

I hope they both move on. At their best, they are each incredible.

