La escena de Eddie Munson (Joseph Quinn) tocando Master of Puppets en el Upside Down, mientras sus amigos intentan derrotar a Vecna, sigue causando euforia entre los fans que no pueden superar la muerte del personaje de esta cuarta temporada de Stranger Things.

Además de la emoción que causó en redes sociales, también fue motivo de orgullo para Metallica, la banda que compuso en 1986 la emblemática canción de thrash metal que se ve en la emocionante escena de la producción de Netflix.

Fue a través de su cuenta de TikTok, que la banda rindió un homenaje a Munson, a través de un video en el que interpretaron Master of Puppets, esto a la par con la escena en la que el personaje interpretado por Joseph Quinn.

“Esto es para ti, Eddie”, escribió la agrupación estadounidense en el clip que se hizo viral y acumula más de 1 millón de “me gusta” y miles de comentarios de los fans aplaudiendo la acción.

En el TikTok, Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett, y Robert Trujillo interpretan su aclamada canción con la camiseta del Hellfire Club, la cual usaba el personaje de Munson en Stranger Things.

Metallica participa en Stranger Things

Esta semana, la agrupación compartió con sus fans, cómo fue que participaron en esta cuarta temporada de la serie. Fue Robert Trujillo, quien reveló que su hijo Tye fue quien tocó el solo de guitarra que aparece en la escena mencionada, además agregó que Hammett le ayudó para perfeccionar la interpretación.

¡Orgulloso de ti Tye! ¡El final de Stranger Things lo destrozó en “Master of Puppets” y muchas gracias a Kirk Hammett por ayudar!”, escribió Trujillo en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, Metallica dejó callados a lo fans que comenzaron a criticar a las personas que se convirtieron en seguidores de la banda de metal gracias a la serie.

“Todos son bienvenidos en la familia de Metallica, ya sea que hayas sido fan durante 40 horas o 40 años, todos compartimos un vínculo a través de la música”, escribió la agrupación.