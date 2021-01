El año que terminó hizo que, al igual que casi todo el mundo, la industria del entretenimiento se tambaleara: no se estrenaron blockbusters en verano, el teatro bajó el telón y sólo la televisión y los sistemas streaming pudieron beneficiarse en contenidos, pero no en la realización de nuevas producciones.

En el caso de el cine y el teatro, el panorama es alentador, pero sigue siendo incierto, pues depende totalmente de las restricciones sanitarias y la evolución de la pandemia.

Las distribuidoras, exhibidores y productores planean un posible regreso a la “nueva normalidad” a partir del segundo trimestre del año. En nuestro país, los cines en la Ciudad de México y el Estado de México, que aportan casi la mitad de asistentes anuales y concentran dos de cada siete salas en la República, abrirán hasta el próximo 11 de enero.

Todos los entes que brindan entretenimiento se han adaptado. El teatro, la música y el cine planean abrir paulatinamente, pero sin olvidar totalmente la experiencia en casa, que significó un pequeño respiro en 2020. Este es un recuento de lo que vendrá.

Expectativas en grande

Este año el rezago de filmes nacionales y extranjeros es grande por ello, al menos se prevé que lleguen a salas de cine más de 40 películas de gran presupuesto, más las de corte menos comercial, las independientes y aquellas que buscan competir en entregas de premios.

En el caso de las cintas extranjeras con grandes expectativas están la nueva entrega de James Bond Sin tiempo para morir, Fast and furious 9, Kingsman, la primera misión, Top Gun: Maverick, Cazafantasmas: El legado, Morbious, Venom 2, Godzilla vs. Kong, Un lugar en silencio 2, Minions; el origen de Gru, Space Jam: Un nuevo legado, Halloween Kills, Misión Imposible 7 y una nueva versión de The west side story.

Los primeros meses del año también el cine nacional estará lleno de estrenos como El mesero con Vadhir Derbez; el filme animado Un rescate de huevitos. Para septiembre planean su llegada a las salas de cine la comedia Me casé con un idiota, protagonizada por Alfonso Herrera y Paulina Gaitán, así como la película ¿Y cómo es él?, la cual es producida por Eugenio Derbez y estelarizada por Mauricio Ochmann y Omar Chaparro.

Series y filmes pelean el mejor sitio en internet

En el caso de aquellas cintas que se irán directo a streaming están las 17 cintas que Warner Bros. estrenará simultáneamente en la gran pantalla y en la plataforma HBO Max, entre las cuales están Matrix 4, Godzilla vs. Kong, Dune, The Suicide Squad, Tom & Jerry, The conjuring: The devil make me do it, King Richard, In the heighs y Judas and the Black Messiah.

The Walt Disney Company también lanzará algunas de las cintas live action de sus clásicos animados a su plataforma Disney+, en donde se incluyen títulos como Peter Pan y Wendy, la precuela de Encantada, Cambio de hábito 3, Cruella, Pinocho y La sirenita.

También Netflix tendrá sus lanzamientos exclusivos; para este mes prevé el estreno de la película Madre sólo hay dos, así como la temporada 3 de ¡Nailed it México!

Apple TV prepara el estreno de Estreno del documental Billie Eilish: the world’s a little blurry en febrero, así como de la serie For all man kind, también por este servicio.

En tanto, Amazon alista el debut de Herself, Starzplay la segunda temporada de Pennyworth y Acorn TV la entrega 14 de su clásico Midsomer murders.

Los melodramas y las series, los protagonistas

Pese a la crisis, las televisoras retomaron las grabaciones de los proyectos que estrenarán en su pantalla a lo largo de este año.

En el caso de Televisa, buscará recuperar audiencia con ¿Qué le pasa a mi familia?, producción de Juan Osorio que ha sufrido algunos cambios, entre ellos, el de su protagonista Livia Brito, quien debido a los problemas que tuvo con un paparazzi fue sustituida por Ariadne Díaz.

También destaca el melodrama ¿Te acuerdas de mí?, con Fátima Molina, quien regresa a la televisión luego de series como Diablero, y lo hace con una telenovela en la que irá de la mano junto a Gabriel Soto.

Este año será el la celebración de los 70 años de Las Estrellas. El canal estrenará Fuego ardiente, producción de Carlos Moreno, protagonizada por Kuno Becker y Mariana Torres.

Telemundo tiene sus apuestas para este 2021: el estreno las series La Reina del Sur 3, Buscando a Frida y La suerte de Loli, que será una nueva versión de Café con aroma de mujer, así como Malverde, el santo patrón.

Televisión Azteca lanzará la segunda parte de su bioserie de HERNÁN.

Sin conciertos con público pero el show continuará

Por primera vez en la historia de la música, la pandemia ha hecho que miles de shows alrededor del mundo fueran cancelados o pospuestos sin fecha aún definida.

Los promotores de shows en vivo prevén una vuelta a la normalidad, como la conocíamos, dentro de dos años.

La solución inmediata para no parar la música seguirán siendo, por lo menos en el primer semestre del año, los conciertos vía streaming, algunos con artistas tocando en directo y otros rescatando sus grabaciones de actuaciones recientes para ponerlas a disposición del público por internet.

El primero de la temporada será Enrique Bunbury, este 23 de enero, con un show en vivo.

Otra opción han sido los lanzamientos de discos, para acompañar a la gente desde sus casas. Entre los esperados del año están Medicine at midnight de los Foo Fighters, cuyo primer sencillo fue “Shame shame”; Vol.4: Super deluxe de Black Sabbath; Detroit stories de Alice Cooper, y Zoom in del Beatle Ringo Starr.

Los telones todavía no se pueden levantar

Será hasta febrero cuando posiblemente el telón teatral de México vuelva a subir, con montajes como A oscuras me da risa, seguido de José, el soñador, que forman parte del plan inicial para el productor Alejandro Gou, quien además tiene pendiente el cierre de temporada de los musicales Hoy no me puedo levantar y Jesucristo superestrella, así como el estreno del musical La escuela del rock.

El productor Juan Torres dejó en el tintero dos obras pequeñas y un musical. De momento, sólo piensa mantener en cartelera a La jaula de las locas, que celebra cinco años, siendo el 2021 el de su adiós definitivo.

“Ahorita levantar un nuevo proyecto, con todo lo que implica y además ya viví con La jaula de las locas, para mí resulta prácticamente imposible, no es algo que quiera hacer, lo haré tal vez cuando las cosas estén mejor, pero no sabemos cuánto va a durar esto o cuándo va a estar toda la población vacunada”.