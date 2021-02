Super Bowl LV, uno de los eventos deportivos más importante del año, está a la vuelta de la esquina. Sin duda, el show del medio tiempo es uno de los más esperados y comentados del momento; las expectativas son altas para este 2021, luego del extraordinario espectáculo que entregaron Shakira y Jennifer Lopez el año pasado, pues las artistas hicieron historia al llevar el ritmo y la cultura latina al escenario.

Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, será la estrella del medio tiempo de la final que se llevará a cabo en Tampa, Florida. Desde que se anunció el nombre del cantante canadiense para el show, el público ha aplaudido la decisión de la NFL por elegir a artistas más jóvenes y apoyar la diversidad.

Algunos fans ya comienzan a preguntarse sobre los artistas que estarán en el Super Bowl, por ello aquí te contamos quiénes se unirán al intérprete de “Blinding Lights” en el escenario del evento deportivo.

🔥🏈 Psyched to kick off the 10th Annual @NFL HONORS with an epic performance this Saturday at 9pm ET/PT on CBS 🤘 #RaiderNation #JustWinBaby pic.twitter.com/4v8TXtqrnr

Miley Cyrus y Green Day en Super Bowl LV Green Day será la banda encargada de abrir la décima edición anual de los honores de la NFL, un evento que reconoce a los mejores jugadores de la liga profesional de fútbol americano. La ceremonia tendrá lugar el próximo sábado 6 de febrero a las 20:00 horas; podrás ver su presentación a través de los canales oficiales de YouTube de CBS y la NFL.

Asimismo, Miley Cyrus ofrecerá un espectáculo el 7 de febrero horas antes de la final de la NFL, en honor a los trabajadores de salud que luchan contra la pandemia de covid-19; éste lo podrás disfrutar a través de TikTok.

SUPER BOWL LV!!! I’ll be there for TIKTOK TAILGATE!!! I can’t wait to put on a show for the NFL’s honored guests before the game…. Health care workers from Tampa and around the country! Join the tailgate at 2:30 PM ET FEBRUARY 7 on @TikTok! #SBLV pic.twitter.com/r6gprJjFC6

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) January 28, 2021