Para todos los fanáticos de Resident Evil la espera ha terminado, ya que desde este 8 de julio podrán disfrutar en Netflix de una miniserie de cuatro capítulos en los que se contarán algunos de los sucesos ocurridos en Raccoon City, en los que los protagonistas son Leon S. Kennedy y Claire Redfield.

Esta miniserie forma parte del 25 aniversario de la saga de videojuegos creada por Capcom, así de como del lanzamiento de Resident Evil Village para las consolas. Para los seguidores de estos títulos de terror y supervivencia, ya podrán saber qué fue lo que ocurrió después de los hechos de Resident Evil 2, cuando los protagonistas se conocen en Raccoon City.

You have once again entered the world of survival horror…

As part of the #ResidentEvil25thAnniversary celebration, RESIDENT EVIL: Infinite Darkness is available to watch now on #Netflix!

🌿 https://t.co/9rbPjtrwJ4 pic.twitter.com/Q0NeUPQeeO

— Resident Evil (@RE_Games) July 8, 2021