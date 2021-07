Una vez más, la guapa cantante, Shakira se convirtió en tema de conversación en el mundo de las redes sociales debido al lanzamiento de su nuevo sencillo “Don’t Wait Up”, el cual se encuentra disponible en todas las apps digitales de música.

Pese a que lleva unas cuantas horas en YouTube, la nueva canción de la colombina suma más de 287 mil visitas y un sin fin de comentarios, los cuales destacan el excelente regreso que tuvo a la industria de la música.

“Mi artista favorita”, “Es la reina de la música mundial” y “Siempre reinventándote”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación que recién realizo la colombiana en su canal oficial de YouTube.

En el video del nuevo sencillo observamos a Shakira, una de las artistas más famosas en el mundo, demostrar sus habilidades para el surf; además, presume su espectacular figura en un espectacular traje de baño.

Como en la mayoría de sus videos. la colombiana de 44 años dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores con los espectaculares pasos de baile que realizó en el video de Don’t Wait Up.

Como era de esperarse, el lanzamiento de la nueva canción de Shakira no pasó desapercibido para los seguidores en redes sociales, quienes celebraron el regreso de la colombiana con divertidos y espectaculares memes.

La mayoría de ellos resalta que pasan los años y la intérprete de “Sola”, “La Tortura” y “La Bicicleta” continúa afianzándose como una de las estrellas internaciones más importantes, pues cada una de sus canciones son sinónimo de éxito.

Shakira at age 44 Me at age 26 pic.twitter.com/6sZSNRGfrx

— SlayShak (@WorldShakifans) July 16, 2021