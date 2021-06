“The Beatles: Get Back” es la esperada serie documental que Disney estrenará los días 25, 26 y 27 de septiembre; consta de tres capítulos y abordará la historia de la banda británica e incluirá material nunca antes visto por los fans de la agrupación.

La producción está dirigida por Peter Jackson, el famoso productor que dirigió las películas El señor de los anillos y El Hobbit. “The Beatles: Get Back” es una producción original de Jackson la cual incluye imágenes inéditas del famoso cuarteto de Liverpool.

A Peter Jackson ha trabajado le ha ocupado tres años realizar esta producción, en conjunto con The Walt Disney Studios, Apple Corps Ltd. y WingNut Films Productions Ltd., tiempo en el que se dedicó a editar y restaurar todo el material. Disney+ dio a conocer que los tres capítulos que conforman la serie documental tiene una duración aproximada de 2 horas cada uno.

En esta ambiciosa producción los fans de la banda verán un “detallado del proceso creativo” de sus integrantes, en un entorno en el cual predominaba una gran presión, en medio del clima social de principios de 1969, detalló Disney+ en los comentarios del director; además los admiradores del cuarteto tendrán la oportunidad de ver de cerca la creación de las canciones más icónicas de la agrupación.

Una serie que mostrará el rostro más humano de The Beatles

De acuerdo con Peter Jackson quienes disfruten de esta serie podrán ver, a lo largo de más de seis horas, el lado más humano y honesto de la banda británica y con una intimidad nunca antes vista. “The Beatles: Get Back” contiene material del cineasta Michael Lindsay-Hogg; alrededor de 60 horas de imagines inéditas grabadas en enero de 1969 y más de 150 horas de audio.

Lindsay-Hogg indicó que este material contiene la historia de amigos, de las debilidades humanas y de un grupo maravilloso, el cual nunca, en más de 50 años, había visto la luz. Ahora, Jackson se ha convertido en el primero en tener la oportunidad de acceder a este material privado.

En la serie se podrá observar cómo los integrantes de The Beatles planean en dos años su primer concierto; también los fans podrán ver el proceso de creación y ensayos de 14 nuevas canciones. Incluso disfrutarán del instante en que el cuarteto toca en la azotea de Savile Row en Londres, conocido como el último concierto que dio la banda.

La fabulosa colección de imágenes mostrará al espectador “una visión sin precedentes de la gran amistad, canciones magníficas y el impacto de una de las bandas más icónicas y culturalmente influyentes de todos los tiempos”, en palabras del presidente ejecutivo y presidente de la junta directiva de Walt Disney Company, Bob Iger.