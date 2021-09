El abogado de Britney Spears, a través de documentos judiciales, solicitó que el padre de la cantante dimita de inmediato, sin oposiciones y sin condiciones a su función como custodio del patrimonio de su hija. Mathew Rosengart, quien encabeza el equipo legal de la estrella del pop, señaló a Jamie Spears de intentar vincular la salida de su puesto con un pago de 2 millones de dólares por los honorarios a sus abogados y a las personas que manejan los medios de comunicación.

El pasado lunes, ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, Rosengart aseguró que Britney ya no será extorsionada. De acuerdo con el profesional, el intento por parte del Sr. Spears de intercambiar su suspensión y remoción a cambio de una cifra de 2 millones de dólares, además del dinero cosechado no es una buena señal. Y es que, a principios de mes, Jamie Spears había asegurado que renunciaría al control de los 60 millones de dólares de su hija para detener la batalla pública en su contra, pues no creía que fuera lo más conveniente para ella.

Cuáles podrían ser las consecuencias?

A pesar de sus declaraciones, Jamie Spears jamás dio una fecha para su partida, pues buscaba que el tribunal aprobara las últimas facturas de trabajo de su equipo legal. Y es que, bajo las reglas de tutela, Britney Spears es la responsable de pagar todos los costos incurridos por ella y por otros. Sin embargo, de acuerdo con el abogado, después de reconocer que su tiempo como custodio terminó, el Sr. Spears está obligado a dimitir sin condición y sin intentar obtener nada más de su hija.

De no renunciar inmediatamente de este modo, el Sr. Spears podría ser suspendido el 29 de septiembre por parte del Tribunal correspondiente. En esta fecha se llevará a cabo la próxima audiencia judicial sobre el caso de la cantante. Cabe recordar que Britney Spears ha sido controlada por su padre desde 2008, cuando sufrió un colapso de salud mental. Sin embargo, con ahora 39 años, la intérprete del pop comenzó un proceso para quitar a Jamie de su tutela.

¿Qué ja dicho Jamie Spears?

Britney Spears se ha negado a pisar un escenario de nuevo mientras su padre permanezca como custodio de su patrimonio. Ante la situación, los abogados de Jamie Spears no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios y, por si fuera poco, el padre de la cantante ha asegurado en repetidas ocasiones que su objetivo principal es reconstruir las finanzas de su hija, protegerlas de aquellas personas que intentan explotarla y proteger sus intereses.