Khloe Kardashian explotó tras la filtración de una foto “no autorizada de ella”. En la postal se ve a la modelo posar con un diminuto bañador, pero no se veían las curvas y la delgada figura que se suelen ver en sus redes sociales. Por lo que la familia Kardashian emprendió una campaña para bajar la foto de internet.

Supuestamente la foto fue tomada en la casa de Kris Jenner en La Quinta, California, donde el clan Kardashian Jenner pasó Pascua el domingo pasado. El equipo legal de ella asegura que una foto en bikini sin editar tiene derecho de autor y no debe compartirse en línea.

La abuela materna de Khloé fue quien tomó la postal, revelaron los abogados que buscan eliminar la foto de internet, pero anteriormente dijeron que una asistente había capturado a Khloé y publicado la foto por error.

Ahora los defensores de la también empresaria reclaman que los derechos de la foto son de la madre de Kris, además argumentan que la imagen es propiedad privada y que ha sido publicada ilegalmente en línea. Usuarios de Twitter y diversas redes sociales reportaron haber sido bloqueados por compartir la foto.

Ella salió a defenderse

Ante estos hechos, muchas personas le hicieron saber que era hermosa siempre, incluso en esa postal que quiere bajar de la red, pero también hubo internautas que se burlaron de Khloé Kardashian por supuestamente utilizar Photoshop o emplear técnicas de modelaje para lucir una figura irreal; para este último grupo, ella lanzó una serie de videos y un mensaje para defenderse.

Aseguró que todos aquellos que la criticaban promueven una cultura de no aceptación y escribió que la foto que se publicó esta semana “es hermosa”, sin embargo, sostuvo que siempre hay imágenes que no son halagadoras, tienen una mala iluminación o no capturan tu cuerpo de la forma en que de verdad.

“Debo de tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quién seas. En verdad, la presión, el constante ridículo y el juicio de toda mi vida para ser perfecta y cumplir con los estándares de otros sobre cómo debería verme ha sido demasiado para soportar”, escribió.

Después agregó: “’Khloé es la hermana gorda’. ‘Khloé es la hermana fea’. ‘Su papá no debe ser su verdadero papá porque se ve muy diferente’. ‘La única forma en que pudo haber perdido ese peso debe haber sido mediante la cirugía’. ¿Debería continuar?”, cuestionó.

Opinó que por lo regular recibe insultos porque creció en una vida de privilegios, pero que no estaba pidiendo simpatía, sino que se le reconozca como un ser humano. “No soy perfecta pero te prometo que intento todos los días vivir mi vida de la manera más honesta posible, con empatía y cuidado”, refirió.