“Embargado por la tristeza pero lleno de gratitud y amor”, así anunció Hugh Jackman la muerte de su padre Christopher John Jackman, justo en la madrugada del “Día del Padre” en Australia.

“Mi padre era, en una palabra, extraordinario. Dedicó su vida a su familia, su trabajo y su fe. Rezo para que esté en paz con Dios”, se puede leer en el emotivo posteo realizado por el actor originario de Sídney, Australia.

In the early hours of Father’s Day (AU), my Dad peacefully passed away. And whilst there is deep sadness, I’m filled with such gratitude and love. My Dad was, in a word, extraordinary. He devoted his life to his family, his work and his faith. I pray he’s now at peace with God. pic.twitter.com/owdQuXnv6N

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) September 6, 2021