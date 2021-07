Robert Downey Sr, padre del actor que interpreta al superhéroe Iron man falleció este miércoles a los 85 años en Nueva York.

El famoso actor y director, Robert Downey Sr, perdió la batalla contra la enfermedad de Parkinson que padecía desde hace 5 años y murió mientras dormía en su casa de New York al lado de su esposa Rosemary Rogers.

Nacido en Manhattan en 1936 y cuyo verdadero nombre era Robert Elias, Jr. tomó el apellido de su padrastro James Downey, para poder entrar al ejército antes de cumplir la mayoría de edad permitida.

El cineasta, actor, productor y escritor era esposo de la autora de bestsellers Rosemary Rogers y padre del actor Robert Downey Jr. Rogers.

Trabajó desde muy joven en la industria del entretenimiento, desde los años 50 hasta el 2011. Destacó en sus participaciones como actor en cintas como The Twilight Zone, Boogie Nights’, ‘Magnolia’ y ‘To Live And Die in L.A. También formó parte de cintas como Underground y dirigió el clásico Putney Swope, obras que lo llevaron a la fama en Hollywood.

Fue un pionero de la escena cinematográfica experimental en la ciudad de Nueva York durante la década de 1960.

La noticia del famoso cineasta fue confirmada por su hijo Robert Downey Jr. a través de su cuenta de Instagram.

En su mensaje de despedida se lee:

“Anoche, papá falleció pacíficamente mientras dormía después de años de soportar los estragos del Parkinson … era un verdadero cineasta inconformista y permaneció notablemente optimista en todo momento … Según los cálculos de mi madrastra, ellos estuvieron felizmente casados por poco más de 2000 años. Rosemary Rogers-Downey, eres una santa y nuestros pensamientos y oraciones están contigo”.