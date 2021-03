Eugenio Derbez ha sido blanco de críticas en más de una ocasión por la complicada relación que tuvo con sus hijos desde que eran muy pequeños, ya que cada uno tiene diferente mamá y por lo tanto era difícil que pudieran ver a su padre, algo que afectó más a José Eduardo Derbez.

En diversas ocasiones José Eduardo Derbez ha relatado los problemas que tuvo para ver a su padre, el comediante ha señalado que era su madre, la actriz Victoria Ruffo, quien se negaba a dejarlo que conviviera con su hijo.

Este fue uno de los temas de los que hablaron José Eduardo y su hermana Aislinn Derbez para su programa de YouTube “La magia del caos”, en el que esta vez él fue el invitado especial y que dedicaron tiempo a revelar algunos de sus secretos de la infancia.

Uno de los temas en el que profundizaron fue el motivo por el que se distanciaron José Eduardo y Aislinn cuando eran adolescentes, pues dijeron que antes de aquella discusión eran muy unidos y todo el tiempo platicaban.

Distanciamiento entre Aislinn y José Eduardo

En el video José Eduardo revela que fue luego de haber bebido que ambos decidieron sincerarse mientras viajaban en su auto, cuando la discusión comenzó a intensificarse y luego de ello nada fue igual.

“¿Te acuerdas que éramos como best friends? Éramos demasiado cercanos. También hubo una etapa en la que nos alejamos, ya en la adolescencia, como que siento que nos alejamos demasiado”, dijo Aislinn.

José Eduardo respondió que había sido durante una borrachera que discutieron, pues indicó que Aislinn siempre defendió a su padre de las acusaciones en las que le criticaba por no ver a su hijo, pues él siempre “le tiraba”.

“Se me hacía un poco injusto que tuvieras esta parte de víctima de ‘Mi papá nunca me vio’, que también de repente Vadhir dice eso. Me daba coraje porque sabía que mi papá luchaba por verte, por ver a Vadhir. Sé que se la pasaba trabajando, pero yo era muy defensora de mi papá”, dijo Aislinn.

Señalaron también que ambos tienen personalidades muy diferentes y eso también los llevó a darse espacio, pues mientras a José Eduardo es más sociable y le gustan las fiestas, a Aislinn Derbez suele ser más tranquila: “Tú eres como darketo y yo era como hippie”.