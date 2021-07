El actor británico Daniel Jacob Radcliffe celebra este viernes 23 de julio su cumpleaños 31, el joven histrión inglés es reconocido principalmente por haber protagonizado la saga cinematográfica de Harry Potter, en la cual participó desde la primera entrega, la cual se comenzó a rodar en 2001, cuando contaba con 11 años de edad.

Aunque Radcliffe saltó a la fama gracias a su interpretación del joven mago, su trayectoria artística lo ha llevado a protagonizar diversos títulos ajenas a la saga del famoso mago. Su carrera como actor inició a la edad de 9 años, luego que en diciembre de 1999 hizo su debut en el telefilme “David Copperfield” para la cadena televisiva BBC, en donde Radcliffe dio vida al protagonista en su etapa infantil.

En al año 2000 participó en en la película “El sastre de Panamá”, donde interpretó a Mark, el hijo mayor del matrimonio al que dan vida Geoffrey Rush y Jamie Lee Curtis, este último se enteró de que la película “Harry Potter y la piedra filosofal” se hallaba en etapa de preproducción por lo que animó a Daniel Radcliffe para asistir a las audiciones, finalmente, en el año 2000 el pequeño actor logró obtener el papel protagónico en el largometraje dirigido por Chris Columbus y basado en los libros de la escritora británica J. K. Rowling.

Otras películas famosas que ha protagonizado Daniel Radcliffe

Además de las 8 películas de la saga de Harry Potter, las cuales fueron rodadas entre el año 2001 y 2011, Daniel Radcliffe también ha trabajado en otros proyectos en el séptimo arte, los cuales, con mayor o menor éxito, han pasado por las salas de todo el mundo. En 2007 protagonizó la película “December Boys” (Los chicos de Diciembre), dirigida por Rod Hardy.

En el año 2012 protagonizó “The Woman in Black” (La Mujer de Negro), dirigida por James Watkins, le siguió en 2013 “Kill Your Darlings (Amores Asesinos), bajo la dirección de John Krokidas. Un año más tarde protagonizó “What If” (Amigos de más) y “Horns”, dirigidas por Michael Dowse y Alexandre Aja, respectivamente.

En 2015 participó en “Trainweck” (Y de repente tú) y “Victor Frankenstein”, dirigidas por Judd Apatow y Paul McGuigan, respectivamente. Al siguiente año trabajó en tres filmes; “Swiss Army Man”, “Now You See Me 2” (Ahora me ves dos) e Imperium, bajo la dirección de Dan Kwan y Daniel Scheinert, Jon M. Chu y Daniel Ragussis, respectivamente.

Daniel Radcliffe protagonizó “Jungle” (La Jungla) en 2017 y “Playmobil: La Película” y “Guns Akimbo (Miles) al año siguiente. Gracias a sus más de 24 años de trayectoria como actor, el actor inglés ha recaudado una fortuna de más de 23 millones de libras esterlinas (alrededor de 27 millones de euros), parte de la cual ha destinado a organizaciones benéficas.