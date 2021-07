Jaden Smith llega a los 23 años este 8 de julio. El hijo mayor de Will Smith demostró tener talento a muy temprana edad, así que desde muy pequeño comenzó a trabajar en el espectáculo. Por ello, para muchos fue sorprendente su drástico cambio físico, puesto que lucía enfermo y poco saludable.

Hace algunos años, el protagonista de Karate Kid llamó la atención de todos debido a su extrema delgadez. El joven nunca ha sido corpulento, pero siempre lució saludable, sin embargo, cada vez que aparecía en las alfombras rojas parecía que había perdido muchos kilos y su aspecto era bastante malo.

La apariencia tan delgada de Jaden no solo llamó la atención de la prensa internacional y de sus fans, también de sus padres, quienes tuvieron que hacerle una intervención a su hijo debido a que les preocupaba su estado de salud.

Jaden Smith’s parents staged an intervention for him when he got too thin https://t.co/mGM9TdHr4d pic.twitter.com/HohE5Vhg50

— Celebrity News (@celebnewsnetwrk) September 25, 2019