Un día como hoy, pero de 1990 nació en California Kristen Jaymes Stewart, quien saltó a la fama internacional por interpretar el papel de Bella Swan en la saga Crepúsculo.​ También es el rostro de la casa de moda parisina Chanel y de la marca española Balenciaga. Hoy, en su cumpleaños, te contaremos algunos datos que no conocías de esta bella actriz.

Es bisexual

Estuvo en pareja durante cinco años (2008 a 2013) con Robert Pattinson, quien fue su compañero de elenco en la saga de vampiros Crepúsculo (Catherine Hardwicke). Tiempo después, confesó que la relación “no era la vida real”, sino que la historia entre ellos formaba parte de un producto asociado al entretenimiento. Tres años después, Kristen aseguró ser bisexual.

No se considera una celebridad

Vive en un barrio tranquilo de Los Ángeles y trata de ser una persona normal. Stewart ha dicho que no soñaba con conocer a las celebridades que idolatraba: prefería que siguieran siendo como se los imaginaba. Por eso no entiende a sus fans.

Es tímida en exceso

Debido a su timidez ha confesado en alguna entrevista que siempre se imaginó siendo directora de cine pero nunca actriz. El amor por las cámaras le viene de familia pues su madre es una conocida script en Hollywood y su padre es uno de los productores de televisión de la cadena Fox.

Se compromete con sus papeles

Para preparar el papel de estriper en Welcome to the Rileys (2010) la actriz estuvo “trabajando” en un club de Nueva Orleans en 2010 en donde aprendió a bailar pole dance con profesionales. Sólo así podría dar una buena interpretación, sostuvo.

¿Su actividad favorita?

Aunque no lo parezca, Stewart tiene una afición muy peculiar, pues le encanta estar en la cocina para hornear pasteles y se comenta que el de manzana es el que mejor le sale. Siempre busca recetas nuevas.