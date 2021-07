Laura Guadalupe Zapata Miranda nació en la Ciudad de México el 31 de julio de 1956. Este sábado cumple 65 años y más de 30 años de carrera artística, tiempo en el que ha protagonizado varios escándalos y hoy haremos un recuento de cuáles han sido sus polémicas más grandes.

La actriz Laura Zapata es hija de Guillermo Zapata Pérez de Utrera, quien fue un deportista, boxeador, modelo y empresario. Su madre fue Yolanda Miranda Mange. Sus hermanas son la arqueóloga Federica Sodi, la escritora Ernestina Sodi, la pintora Gabriela Sodi y la famosa cantante Thalía.

Aparece por primera vez en televisión en el año de 1974 en la telenovela infantil “Mundo de juguete”. Dos años después, en 1976 filmó su primera película con el nombre de “Alas Doradas”. En 1978 participó en el festival de música OTI, pero no logró ganar. En su carrera se pueden contar decenas de obras de teatro, melodramas y programas de televisión.

Los escándalos de Laura Zapata

Zapata ha sido una mujer polémica, quien no ha tenido miedo a expresar lo que piensa, cosa que la ha llevado a ser la protagonista de muchas controversias. Además de su relación familiar, principalmente con sus hermanas, la cual también ha sido motivo de numerosos escándalos.

El secuestro en el 2002

Laura, junto a su hermana Ernestina Sodi, fue secuestrada en el año 2002. Y aunque ambas vivieron momentos de angustia, el suceso separó a las hermanas y daño su relación. Pero, todo se agravó cuando Ernestina dejó ver en su libro la complicidad de la actriz con sus secuestradores al acusarla de planear la agresión al lado de un ex novio.

“Llegamos a un lugar y nos tapan con unas toallas, veo unas escaleras y eso me sirvió para reconocer una de las casas de seguridad. Nos sentamos en la cama y nos dijeron que era un secuestro, nada personal, que querían el dinero de Tommy Mottola y querían 5 millones de dólares”, relató en una entrevista con “El minuto que cambió mi destino”.

La relación con su hermana

Después del secuestro, Ernestina mencionó que Laura estaba involucrada en el hecho, razón por la que la liberaron antes y no pidieron rescate. En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Zapata habló al respecto y aseguró que su hermana no se recuperó de la experiencia.

“Ella me dijo un día que ya no estaba secuestrada y que debía darle vuelta a la hoja, pero no. Me dediqué a asimilarlo, a entenderlo (…), ella mintió cuando dijo esto (que ella estuvo involucrada en el secuestro). Cuando salí del cautiverio me dediqué a luchar para sacarla”, mencionó.

Las declaraciones de Sodi molestaron a la actriz, y el distanciamiento se hizo mayor por que la boda de su hermana se realizó justamente el día que estaban velando a su madre. En algunas entrevistas ha dejado claro que ya no la considera parte de su familia.

Su broma por la nominación de Yalitza Aparicio

Luego de que se diera a conocer que la actriz Yalitza Aparicio había sido nominada a los Premios Oscar por su actuación en la película Roma, Laura hizo una broma en una entrevista para el programa “Venga la Alegría” en la que mencionó lo que opinaba acerca de la nominación.

“Bueno, pues que suerte ¿no? La suerte de las feas… No, no es cierto”, dijo la actriz. Su comentario le generó fuertes críticas en redes sociales, sobre todo de personas que defendían a la oaxaqueña.

El pleito con Laura Bozzo

La actriz, que este sábado cumple 65 años, utilizó Twitter para expresar su opinión sobre la conductora Laura Bozzo, quien en una entrevista habló sobre la actriz. Las mujeres comenzaron una pelea en redes sociales. En esa ocasión Zapata pidió que la peruana se fuera de México.

Los problemas con el asilo de su abuela

En enero de este año la actriz se enfrentó a una nueva polémica en su vida, pues luego de los señalamientos que hizo contra un asilo por el estado en el que se encontraba la abuela las autoridades acudieron a resguardar el centro de reposo, lo que generó la molestia de los familiares de otros usuarios del lugar.

El vocero de los familiares de miembros del asilo, Ernesto Cisneros, expresó en ese momento que Zapata estaba diciendo mentiras, y finalmente indicó que se pensaba proceder legalmente contra la hermana de Thalía.

Laura Zapata contra el chef Herrera

La actriz es parte de las celebridades del programa de cocina Masterchef Celebrity México, y antes de que el reality se estrene la hermana de Thalía ya se encaró con el chef Adrián Herrera en Twitter. Este acusó a Laura de hacerle “brujerías satánicas”, pero parece que la broma no le gustó a la primera actriz, quien no se quedó callada y le respondió en redes.

“Es la conciencia demoniaca que maneja usted mi querido Chef Herrera. ¡No me culpe!”, fue la respuesta de Laura Zapata al tuit del chef.