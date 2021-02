Millie Bobby Brown se convirtió en un éxito desde el primer momento en el que se le vio en la pantalla. La actriz y modelo británica inició su carrera en la actuación desde muy pequeña, cuando su familia se mudó a Estados Unidos. Ella sólo tenía siete años, pero desde muy pequeña trabajó en televisión y cine, para convertirse en una de las favoritas de los fanáticos de las series.

Ha participado en diferentes proyectos de televisión. En 2013 hizo su debut en la serie de drama y fantasía Once Upon a Time in Wonderland, una serie derivada de Once Upon a Time. Ahí interpretó a Alicia. Un años después tuvo un protagónico en la serie de suspenso American Intruders como Madison O’Donnell.

Poco a poco se iba haciendo de un nombre. Sus buenas actuaciones le valieron la invitación a participar en Modern Family y Grey’s Anatomy, con apariciones esporádicas. Pero la fama le llegó de golpe, un año después. ​En 2015 fue seleccionada para el reparto principal de la serie de Netflix, Stranger Things. Su personaje es Once, una niña con facultades telequinéticas y otros dones especiales.

A partir de ahí, la serie sólo ha ganado premios y halagos de la crítica y los seguidores. Por su personaje de Ce, fue nominada a premios como el SAG a mejor actriz en una serie dramática y el Emmy en la misma categoría. El que sí se quedó fue el Premio Saturn a mejor actriz joven en una serie de televisión.

También ha impresionado en el cine

Su debut en la gran pantalla se dio en 2019 con la película Godzilla: King of the Monsters. Ahí interpretó el papel de Maddison Russell. En 2020 estuvo en el largometraje Enola Holmes, como la protagonista y en 2021 regresará al cine con Godzilla vs Kong, en donde volverá a dar vida a la joven Madison Russell.

La revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. Cuando eso pasó, Millie únicamente tenía 14 años de edad. Además es la persona más joven en haber sido nombrada Embajadora de buena voluntad de Unicef.

Colabora en beneficio de la sociedad

Además de su carrera actoral, Brown dedica buena parte de su vida a la filántropa. Ha contribuido a organizaciones destinadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los niños en particular. Además colabora económicamente con fundaciones que ayudan a jóvenes que padecen cáncer. Se unió a Olivia Hope Foundation para recaudar fondos para terapias específicas en el tratamiento del cáncer infantil.​

Parte del dinero recaudado de su línea de cosméticos Florence by Mills, es destinado para esa fundación, con la intención de ayudar a aumentar la concientización y las donaciones. En su página de YouTube graba tutoriales de maquillaje y el dinero que se colecta de esos videos también es donado a esta causa. ​