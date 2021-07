Richar Starkey, mejor conocido como Ringo Starr, es uno de los bateristas más conocidos de la historia del rock.

Su ingenio y carisma encajó a la perfección con la maquinaria de los Beatles. Ringo es el mayor del grupo y el que más tarde se unió a la banda.

Hoy, Starr celebrará 81 años de vida. Una vida marcada por el amor a la música, el éxito descomunal, sufrimientos tempranos y una tranquila redención de casi tres décadas.

Para conocer mejor al Beatle de la sonrisa eterna, te traemos unas cuantas curiosidades.

Apunto de no unirse al cuarteto de Liverpool

A Ringo le ofrecieron unirse a los Beatles en agosto de 1962. A la vez, recibió la oferta de una banda local llamada ‘The Dominoes’. Finalmente se decidió por el cuarteto de Liverpool porque le ofrecieron cinco libras más de las que le ofrecía la otra banda.

Mal cantante

Ringo siempre ha sido honesto con sus limitaciones musicales, de hecho, George Harrison compuso la canción ‘All Those Years Ago’ para que él la interpretara; sin embargo, no se sentía cómodo, ya que siempre ha reconocido no tener aptitud vocal.

Es zurdo

Uno de los distintivos de Ringo es que pese a ser zurdo toca como diestro, pues comenzó a tocar la batería con un kit para diestros. Quizá con estas circunstancias consiguió ese toque tan personal y esa capacidad sobre el resto que le han hecho tan especial.

Aprendió a tocar la batería en el hospital

A la edad de 13 años, contrajo tuberculosis y estuvo ingresado en un sanatorio al rededor de dos años. Fue entonces que descubrió su amor por la música cuando se unió a la banda del hospital.

El 14 de agosto de 1962 cambió su vida para siempre

Ese día los Beatles despidieron a Pete Best e invitaron a Ringo a ser su baterista. A partir de esa tarde, contra todos los pronósticos, entró a la historia.

Su papel en la banda fue más importante del que muchos adjudican.

No fue el mejor baterista del mundo

Circula en redes una declaración de John Lennon en la que asegura que Starr no fue el mejor baterista de la historia. “De hecho, ni siquiera fue el mejor baterista de los Beatles”, dijo el cantante.

Por la acidez de la frase y el ingenio rápido podría haber sido un dardo despreocupado de John. Sin embargo no lo fue, y la frase fue repetida por un humorista televisivo inglés en 1983.

Pese a ello, John sabía que Ringo no era el mejor músico del mundo; sin embargo, lo consideraba indispensable para el grupo. En una de sus últimas entrevistas afirmó que Ringo no era el mejor técnicamente pero reconoció su influencia decisiva en la evolución del grupo.

Se casó con una chica Bond

Lleva casi 40 años casado con su segunda esposa. Barbara Bach, a pesar de que su primera etapa en el grupo fue un tanto agitada sentimentalmente, como buena estrella de la música. Su mujer apareció en la película de James Bond, La espía que me amó.

Es una estrella de la publicidad

Ya solo por su nombre, tenía todo el camino hecho. Ringo significa manzana en japones, por lo que esto le ha llevado a protagonizar muchos anuncios sobre zumos de esta fruta en el país del sol naciente.

Yoko Ono

Mucho se ha hablado sobre la época en la que apareció Yoko Ono y la poca amistad de los Beatles con la pareja de Lennon. De hecho, según se cuenta, Ringo Starr es el único del cuarteto de Liverpool que aceptó a la artista y la trató de forma adecuada. De hecho, cuando la pareja se mudó a Nueva York, el baterista les compró su casa de Inglaterra para ayudarles a mudarse e instalarse más rápido.

América

En 1961, un año antes de unirse a los Beatles, Ringo y un amigo estuvieron a punto de emigrar a Estados Unidos. Escribieron al estado de Texas para mudarse allí. En 1964, cuando los Beatles llegaron por primera vez a América, Ringo era el Beatle más popular y el que más correo estadounidense recibía.

Abandonó a la agrupación

Ringo fue el primero en abandonar al cuarteto frustrado durante las sesiones del Álbum blanco, en agosto de 1968, Ringo dejó el grupo y se fue de vacaciones a Cerdeña. Fue ahí donde escribió su mayor éxito Octopus Garden.

Desde 1989, el baterista suele estar de gira con un elenco rotativo de estrellas bajo el nombre de All Starr Band.

Como ya es costumbre desde 2008, el ex Beatle celebrará su cumpleaños con la actividad conocida como “Paz y Amor”.

Esta celebración, conocida como “Peace And Love” arrancó cuando un periodista le preguntó qué le gustaría para su cumpleaños, a lo que el artista respondió: “Paz y amor”. El primer festejo que Ringo realizó fue el 7 de julio de 2008, en el Hard Rock Café en Chicago, en donde repartió cupcakes a sus seguidores. El año pasado, por motivo de sus 80, Starr transmitió un evento donde participaron distintas saludas. También interpretó algunas de sus canciones.