“Me oyen, me escuchan, me sienten”, es una de las frases más populares que hace dos años viralizó a Thalía al grado de que la volvió canción, convirtiéndose en su segundo hit del verano. En esa ocasión, la intérprete mexicana lució un jumpsuit de flecos que movía de un lado a otro, este look y su gran energía fueron clave en la popularidad del tema.

Pero este es sólo uno de los peculiares post con los que Thalía, quien hoy festeja 50 años de edad, ha conquistado a sus fans en redes sociales, ya que suele mostrarse con atuendos elegantes, pero también con disfraces, sandalias, vestidos holgados y hasta shorts. Incluso, no tiene problema en alterar sus gestos con filtros graciosos para convertir su afilada barbilla en una abultada papada o burlarse de los rumores de que se quitó una costilla.