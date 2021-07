Este 9 de julio, el actor estadounidense Tom Hanks cumple 65 años de edad, quien ha aparecido en la pantalla grande en más de 50 películas, de diversos géneros desde el cine de ficción, hasta historias basadas en la vida en al vida real, tal como lo hizo interpretando al agente Carl Hanratty, en la famosa cinta, “Atrápame si puedes”, misma que puedes encontrar en la plataforma de streaming, Netflix

El nacido en 1956 en California, Estados Unidos participó en esta cinta junto a su compatriota, Leonardo DiCaprio, quien jugó el papel de Frank William Abagnale Jr, basada en la vida de este famoso impostor a raíz que en los años 80, se publicara su autobiografía y todos los crímenes que cometió siendo un joven de 16 años.

Alerta de Spoiler

La cinta producida por Steven Spielberg, causó sensación, debido a que pocos conocen a este insólito impostor, ya que Frank Abagnale Jr., logra engañar a múltiples bancos Estados Unidos y de otros 20 países del mundo, falsificando perfectamente los cheques para cambiarlos por dinero en efectivo, haciéndose pasar por un piloto, un médico y hasta en un abogado, del cual, también logró falsificar dichos títulos. Fue a los 16 años, que Abagnale en la vida real, cobró cerca de cuatro millones de dólares en cheques falsos, aunque muy bien diseñados, ya el eximpostor logró conseguir las máquinas y accesorios para poder realizar un cheque que pareciera original, además de investigar todo procedimiento para poder cambiar uno de estos cheques dentro y fuera de un banco.

MEJOR película que participó Tom Hanks

“Catch me if you can”, título original en inglés logró recaudar más de 350 millones de dólares, y ahora está disponible en la plataforma de la N carmesí, Netflix, en donde tendrás que descubrir todo lo que tuvo que hacer Carl Hanratty para atrapar a Frank Abagnale Jr. y por supuesto, todas las artimañas que realizó para poder hasta viajar gratis por todo el mundo, quedarse en hoteles de lujo y comer en los mejores restaurantes del mundo.