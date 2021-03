La locura regresó para los seguidores y fans de la serie juvenil “Stranger Things”, pues ya se filtraron las primeras imágenes de la serie en lo que será su Cuarta Temporada.

En la Tercera Temporada todos quedaron intrigados ante la supuesta muerte de Hopper; sin embargo, después se supo que estaba retenido en lo que parece ser Rusia, lugar donde se supone, continúan los estudios sobre el portal a la dimensión del demogorgon.

Las grabaciones de la esta última entrega se retrasaron debido a la pandemia del Covid-19. Antes de esta calamidad que ya cumplió un año afectando a la humanidad, se tenía estimado que se estrenaría a principios de de este 2021.

Hasta ahora, los fans han tenido que conformarse con la poca información que les ha llegado de la serie de Netflix, pues hasta el momento no se tiene una fecha precisa de estreno.

En las redes sociales, carreteras de información inmediata… al chisme, es común que la información circule a la velocidad de la luz y las imágenes del Upside Down de la Cuarta Temporada de “Stranger Things” ya fueron filtradas.

En total son cuatro y se pueden ver los escenarios que serán invadidos por el monstruo de la dimensión alterna que aterroriza a “Eleven” y el resto de los chicos de la comunidad de Hawkins. Parece ser que la espera valdrá la pena.

SOMETHING BIG WILL HAPPEN AT THIS TRAILER PARK…👽💥🤔 pic.twitter.com/IpIkVQd3eA

— Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 15, 2021