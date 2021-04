El final de la temporada 17 de Grey’s anatomy está muy cerca y los fanáticos de la serie se preguntan si la protagonista, Meredith Grey, sobrevivirá al contagio por Covid-19. El último capítulo que se transmitió dejó muchas dudas sobre la salud de la protagonista.

Especialmente por el previo del próximo capítulo, en donde se han generado rumores y cuestionamientos sobre lo que sucederá. En el clip se puede ver a la protagonista que regresa al escenario de la playa, en el que se ha reunido con personajes que ya murieron dentro de la trama. Algunos ejemplos son su hermana Lexie y Derek Shepherd.

La duda se generó porque en sus encuentros, Meredith siempre se mantenía alejada de sus seres queridos fallecidos. Pero esto ya cambió. En una escena se abrazó con Derek Shepherd en la playa, lo que despertó la duda de saber si Meredith está por morir. Según los fanáticos de la serie, es la única razón por la que se podría romper el plano físico en la playa.

Los fanáticos de la serie aseguran que el contacto físico entre Meredith y Derek sólo significa que está a punto de morir y estar con su gran amor, Shepherd. Además, recuerdan que es algo posible, debido a que el personaje se encuentra en tratamiento por el contagio de Covid-19.

Y en caso de que muera, sería muy difícil continuar la trama de la serie sin la protagonista de la misma. Hay algunas teorías que dicen que ya está firmada la temporada 18, pero también se piensa que podría terminar la serie y hacer un Spin off con alguno de los personajes secundarios.

“SI ME ACERCO NUNCA ME IRÉ”??? Y LUEGO ESTÁN ABRAZADOS?? MEREDITH NO PUEDE MORIR!!! #GreysAnatomy pic.twitter.com/9vQJePLj3l

— Nadia (@ayusoshanaa) April 16, 2021