Verónica Castro es una de las actrices más queridas por los mexicanos, pues además de acaparar la atención con su talento histriónico, la famosa siempre se ha mostrado muy cercana al público y eso ha hecho que tenga una gran cantidad de admiradores, pero ahora se convirtió en tendencia por una fotografía que comenzó a circular en redes sociales en la que se le puede ver que desde su época estudiantil ya poseía la belleza que siempre la ha caracterizado.

La imagen en cuestión apareció en la página de Facebook de Deporte UNAM y en ella se puede ver a una muy joven Verónica Castro con un vestido de rayas sin mangas y sandalias blancas de tacón mientras camina de la mano de dos jugadores de futbol americano del equipo de los Pumas CU de la universidad y aunque no se aprecia el lugar en el que están, es muy probable que la imagen haya sido captada en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

No se sabe exactamente en qué evento fue captada la fotografía, pero se puede ver a Verónica Castro muy sonriente amadrinando al equipo de futbol americano junto a otra joven y ambas tiene looks clásicos de la década de los 70.

“Qué bonita”, “Qué bellos recuerdos históricos”, “Bello rostro de Verónica Castro, ella estudió la carrera de Relaciones Internacionales, el chico de la derecha era mi cuñado”, “Súper guapa”, “Muy bonita”, “No sé si si terminó, pero yo la vi varias veces en la FCPyS de la UNAM” y “Esa mujer es hermosa”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Facebook.

La fotografía de Verónica Castro también desató debate sobre sus estudios, pues muchos creían que la famosa había estudiado Derecho; sin embargo, en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México se puede encontrar la tesis Organismos internacionales de televisión que Castro hizo en 1979 para obtener el título.

También hubo quienes revelaron la identidad de los jugadores que aparecen en la imagen y supuestamente el que porta la camiseta 88 es Diego García Miravete, el actualmente en circulación y multicampeón coach de futbol americano.

Según el blog Somos arena, la tesis de Verónica Castro tiene pasta gruesa color amarillo, tiene 170 cuartillas escritas a máquina y fue realizada mientras su carrera iba en ascenso en teatro y televisión, especialmente en Televisa.

“Ciertas minorías repudian la televisión en sí misma, mientras que otras la desacreditan; sin embargo, muchos millones de personas la consideran lo suficientemente interesante, comunicativa, instructiva e informativa como para situarse cada día frente a sus televisores sin que nadie los obligue a ello”, se lee en el trabajo académico de la también conductora de recordados late shows como Mala noche, ¡no! y La movida.

Fue también cuando estaba terminando sus estudios en la UNAM que Verónica Castro se embarazó del fallecido comediante Manuel Loco Valdés y en una ocasión reveló que fue muy difícil terminar la universidad a punto de convertirse en madre.

“Mi mamá me ayudó mucho, me preguntó ‘qué quieres hacer’, ‘no’, le digo ‘pues tengo que salir adelante con mi hijo, estoy terminando la universidad’, y entonces, hasta con ocho meses y medio de embarazo corría yo todavía a la universidad con una panza terrible, la pasé muy difícil, porque aparte de todo tuve que empeñar mi coche, que me llevaba a la universidad, porque no tenía para pagar el hospital, fue muy difícil, pero sí fue mi primer gran amor de mi vida. Fue hasta los 19 años que nos dejamos de ver”, contó Verónica en 2020 a un programa de espectáculos.​