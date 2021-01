Eréndira Ibarra, actriz de las series “Sense 8” y “Las Aparicio” rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para revelar que sufrió abuso y violación por parte de un actor y que tras esto una de las producciones en las que participó la obligó a trabajar con su agresor.

Luego de que Nath Campos subiera un video a su canal de YouTube en el que señala que el también youtuber Rix abusó sexualmente de ella, la actriz se inspiró por la valentía de la joven, se armó de valor y usó su cuenta de Instagram para confesar que ella también sufrió una agresión.

Ibarra explicó en un escrito, que fue acompañado por imágenes en donde se pueden leer textos en apoyo a las mujeres que han sido violentadas por un hombre, y reveló sobre cómo fue lo que vivió dentro del set al estar frente a su violador y que el equipo de producción, dirección y hasta su agencia de representaciones no hicieron nada para ayudarla.

Al inicio, la actriz fue contundente al escribir que en su red social no se solapa a violadores sin importar que sean familia, amigos y padres, después de esto hizo la confesión más dolorosa:

“Han abusado de mí, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio”, señaló.

Tras esto, Ibarra fue desmenuzando lo que tuvo que soportar mientras que trabajaba a lado del actor, al cual hizo referencia que es de renombre en el medio y que “cínicamente” se pavoneó frente a ella como si no hubiera pasado nada.

La actriz aseguró que él estaba echándole la mano a la producción con un papel pequeño y que por eso no iban a buscar a otra actriz dos semanas antes de empezar por algo que pasó hace mucho tiempo y por lo tanto era su chamba y su silencio o quedarse sin nada.

Ante la respuesta de la producción, fueron las mujeres que se encontraban en el set quienes la apoyaron y protegieron durante los ataques de ansiedad que le daban dentro de los campers.

“Me abrazaron ante la indiferencia de la producción y todas las personas que lo rodeaban, sabiendo que me había hecho (y seguramente a muchas otras). Mi abogada y hermana fue la única que me hizo caso, pero la reacción de todas las personas me paralizó.