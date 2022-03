La tarde de ayer trascendió la información de que el periodista y conductor de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante tenía una orden de restricción en su contra, misma que presuntamente habría sido interpuesta por el polémico actor Alfredo Adame.

Sin embargo, esta tarde y durante la emisión del programa De Primera Mano, el propio Infante desmintió esta información y reveló el nombre de la persona que tomó acciones legales contra él.

De acuerdo con sus propias palabras, sí fue una celebridad quien le pidió a las autoridades le concedieran dicha orden, pero se trata nada más y nada menos que de la actriz Gaby Spanic.

Aunque por asuntos legales, el también reportero no puede ni mencionar el nombre de la venezolana, se refirió a ella como ‘la señora que me debe dinero’: “Ha trascendido que Adame me había puesto una orden de restricción, no no existe, la orden se la puse yo. La que sí me puso una orden de restricción fue la señora esta venezolana”, dijo.

Además, aprovechó las cámaras para confirmar que Alfredo ha iniciado una especie de complot en su contra para sacarlo de la televisión y que no solo se comunicó con Laura Zapata, también con la conductora regiomontana Karla Panini, pero ninguna de las dos se sumaron a la causa del actor.

Asimismo, reveló que el proceso legal que emprendió en contra de Adame continúa y que llegará hasta las últimas consecuencias.