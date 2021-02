The Weeknd, el artista escogido para el show de medio tiempo del Super Bowl de este año que se celebra en Tampa (Florida) el próximo domingo, gastó siete millones de dólares de su bolsillo para que el espectáculo fuera tal “como él lo imaginó” y estar a la altura de tan renombrado evento, según su representante, Wassim “Sal” Slaiby.

El intérprete canadiense, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, sabe que este año el show del medio tiempo del partido que disputan los Buccaneers de Tampa Bay contra los Chiefs de Kansas City será diferente, porque al restringir la capacidad del Raymond James Stadium, más gente se dará cita para verlo frente a su televisor y quiere ofrecer una experiencia casi cinematográfica.

Mientras que el productor del show, Jesse Collins, señaló que los cerca de 20 minutos del concierto serán totalmente en vivo, ya que se especulaba que por la situación sanitaria del coronavirus, se grabarían algunas escenas en otro lugar para luego juntarlas con la transmisión en vivo, pero Collins detalló que al ser una presentación que han trabajado desde septiembre, están listos para hacerlo al momento.

En enero, The Weeknd encabezó las listas de popularidad en Estados Unidos con su más reciente álbum “After Hours” y aunque el material no fue considerado para los Grammy, es uno de los artistas más escuchados del momento.

The Weeknd no estará sólo en el escenario, como en otros shows, los anfitriones suelen tener invitados, y aunque aún no se ha confirmado el nombre de las celebridades que lo acompañarán en esta noche mágica, medios internacionales especulan que se trata del dueto francés Daft Punk y Ariana Grande, incluso la semana pasada circuló en internet un el supuesto setlist del evento.

Otros medios más mencionan la presencia de Rosalía, la cantante española con la que trabajó el remix de “Blinding Lights” y que presentó el pasado 4 de diciembre, tema que ya tiene más de 34 millones de reproducciones en YouTube. Maluma, es otra de las opciones, aunque con menor fuerza, esto después de que ambos presentaran la versión remix de “Hawái”.