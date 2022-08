A poco más de dos meses de que Shakira y Gerard Piqué anunciaran su separación, tras 12 años juntos y con dos hijos en común, el futbolista fue captado por primera vez en público con quien se cree es su nueva novia, la estudiante de Relaciones Públicas Clara Chia Marti.

Una serie de fotografías en las que se puede ver al futbolista del Club Barcelona abrazado y besando a quién se cree es su nueva novia y con quien le fue infiel a “La de Barranquilla”, han sido dadas a conocer por medios internacionales.

De acuerdo con el sitio de noticias Telecinco de España, las imágenes fueron tomadas la noche del viernes en Puigcerdà (Baja Cerdaña), sitio cercano a una de las propiedades del defensa del Barca, durante el concierto de Dani Martín. En ellas se observa al culé con actitud relajada vistiendo pantalón caqui, playera gris y chaleco capitoneado, mientras ella luce un outfit de color oscuro.

Éstas son las primeras imágenes de Piqué con su nueva novia, quien hace unos días fue identificada por la prensa británica como Clara Chia Martí.

Tras darse a conocer las fotos de Gerard Piqué y su nueva novia, usuarios en redes sociales reaccionaron con memes y comentarios:

Shakira is dealing with a tax crisis, her dad's health issues, her kids custody trial and her own heartbreak after getting cheated awn.

And here is @3gerardpique with a 22 year old mayo jar, acting like nothing happened.

I AM TREMBLING WITH ANGER. #WeLoveYouShakira pic.twitter.com/gYHtDslb6K

