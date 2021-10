El amparo fue promovido el pasado 28 de septiembre ante la jueza Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, quien le respondió que debía concretar su petición de protección.

Si la intérprete no atiende la petición de la juzgadora, su demanda no podrá proceder. De acuerdo con versiones periodísticas, Gloria Trevi envió un escrito para aclarar su solicitud, aunque no fue admitido por Tlapa debido a que no precisó la totalidad de los puntos requeridos por el juzgado para que su demanda sea admitida a trámite.

En su denuncia, presentada el pasado 8 de septiembre, la UIF acusó además de a Trevi y a su esposo, a otras cuatro personas. De acuerdo con la Unidad, el esposo de la cantante, Armando Gómez, encabeza una red de lavado de dinero que utiliza a ocho empresas para evadir impuestos en el país.

Entre las empresas, radicadas en Texas, Estados Unidos, se encuentra Great Talent LLC, registrada el 23 de junio de 2005. En la querella presentada ante la FGR se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.

Gómez Martínez fue detenido en noviembre de 1999 por autoridades de Estados Unidos al detectarse que intentaba trasladar a México, sin realizar la declaración correspondiente, 410 mil dólares en efectivo.

El abogado obtuvo libertad condicional, pero violó el acuerdo al que había llegado y sin autorización retornó a México, por lo que se emitió una orden de captura en su contra. En febrero de 2005, tras declararse culpable del delito de contrabando de dinero, fue sentenciado a cuatro meses de prisión, los cuales cumplió en ese mismo año en la prisión de La Villa, en Hidalgo, Texas.

Por su parte, la cantante de ‘pelo suelto’ y ‘zapatos viejos’ fue arrestada en el 2000 con su entonces representante Sergio Andrade, acusada de corrupción de menores. Fue absuelta de los cargos en 2004 y retomó su carrera musical. En 2009, Trevi se casó con Gómez Martínez.

El pasado 2 de octubre, Trevi aseguró que no se va a rendir. A través de su cuenta de Instagram, dijo a sus seguidores que “esa gente”, quiere tratarlos “como tontos” y decir “cosas falsas” en su contra nuevamente.

En el mensaje aseguró que “ellos son los que no tienen memoria”, y que sus seguidores sí la tienen. Su mensaje fue acompañado de un video de 42 segundos en el que aparece arriba de un escenario, frente a una multitud de personas que corean en repetidas ocasiones “no estás sola”.

Con micrófono en mano, Trevi les responde: “En efecto, no estoy sola. Te tengo a tí y tengo a Dios, y no te voy a fallar”.