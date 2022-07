Las cantantes Gloria Trevi y Mónica Naranjo sorprendieron a sus fanáticos durante un show donde interpretaron un tema juntas y se dieron un beso.

Las populares cantantes se presentaron en Guadalajara como parte del Tour “Valientes”, donde la cantante mexicana y la española colaboran, las intérpretes terminaron su espectáculo con un tierno beso que impactó a los asistentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gloria Trevi (@gloriatrevi)

Tras el beso Trevi dijo “nos da miedo que nos guste”, a lo que Naranjo sonrió y señaló: “a mí no”, lo que desató las risas y aplausos entre el público.

La cantante mexicana compartió el video del romántico momento en su cuenta de Instagram y Mónica Naranjo reaccionó rápidamente al colocar en uno de los comentarios: “A mí no es que me gustes… es que me encantas…”.

Los fans celebraron el encuentro con likes y comentarios.

“No se si quiero ser Gloria Trevi para besar a Mónica Naranjo o Mónica Naranjo para besar a Gloria Trevi”; “Par de diosas”. “Te amo a ti y a Mónica Naranjo, divas hoy y siempre”; fueron algunos de los comentarios de los internautas.