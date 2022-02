El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante denunció penalmente al actor Alfredo Adame por violencia mediática, violencia de género y extorsión.

En el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, el conductor comentó que alguien tiene que ponerle un alto a Adame por todo lo que dice y ofende.

Lo denuncié. El día de hoy ingresó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por tres delitos. Mi mamá y yo somos los que firmamos esta denuncia. Una es por violencia de género, otra es violencia mediática y la tercera es extorsión”.

Aunque Gustavo Adolfo Infante dijo que no puede dar los pormenores, pero afirma que tiene testigos, audios y videos en los que intenta extorsionarlo.

Ya lo hice públicamente, mi mamá de 85 años de edad, desafortunadamente después de que la ofendió de la manera en que la ofendió, esto no se iba a quedar así”

Gustavo Adolfo Infante desconoce si Adame lo denunció previamente, pero sí se mostró seguro en que quiere ver al actor tras las rejas.

Lo va a notificar la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Cuando le llevé este caso a mi abogado me dijo: ‘Gustavo, no me hagas perder el tiempo, hay elementos para meterlo a la cárcel, yo lo voy a meter a la cárcel, ¿le vas a entrar tope donde tope?’ Dije que sí y por eso está la denuncia puesta”, finalizó.