Hace unas horas se estrenó el nuevo capítulo de The Mandalorian en Disney+. Como ya es la costumbre en varias redes sociales, la franquicia de Star Wars se apoderó de las principales tendencias en México. La más interesante, sin embargo, fue Grogu. Para las 08:50 AM, ya era el tema número 13 más discutido en Twitter. ¿La razón? Resulta que es el nombre real de The Child, el personaje nuevo más popular de la casa del ratón y mejor conocido como Baby Yoda.

Todos los usuarios que se sumaron a la conversación en torno a Grogu comentaron, claro, su sorpresa por conocer finalmente el verdadero nombre del personaje de Disney. Muchos de los fanáticos de Star Wars de hecho recibieron con los brazos abiertos el nombre oficial de esta mascota. Algunos parecieron sugerir que ayuda a representar mejor la imagen y personalidad del personaje, comparado con Baby Yoda. Los memes, como ya es costumbre, no faltaron.

Pero otros más no parecen estar completamente de acuerdo con el cambio de nombre del Baby Yoda. Hay quienes directamente señalaron que no van a usar Grogu, pues están mucho más cómodos con el nombre popular del personaje de Disney. Otros más se mostraron muy sorprendidos por el cambio. Hay quienes simplemente señalaron que les será difícil cambiar la costumbre de llamar a The Child por el viejo apodo. Unos más también solo pusieron memes:

¿Cometió un error Disney?

Cabe destacar que la discusión en torno a de The Mandalorian no solo giró en torno al nuevo nombre del Baby Yoda. Muchos señalaron que el capítulo 13 fue de los mejores de la serie, agradeciendo tanto a Disney como a Dave Filoni, el escritor del capítulo. Algunos más celebraron que el episodio entero se centrara también en el personaje de Asohka Tano, uno de los favoritos de la comunidad. Otros más compartieron su insana relación con la franquicia:

Pero vale la pena volver a la revelación del verdadero nombre del Baby Yoda. Es demasiado pronto para saber si Grogu es algo que aceptará la mayoría de la comunidad o si pasará a ser una de las decisiones más odiadas por los fans de Disney y Star Wars. Pero aún así, se trata de una apuesta riesgosa. De acuerdo con Rick Enrico, las mascotas son cruciales para las marcas porque ayudan a fortalecer su identidad y crear lazos más fuertes con las audiencias.

Cambiar el nombre a una mascota querida podría ser un boleto directo a tener tensiones con la comunidad. Eso sin contar que Disney tiene una historia de alienar a la comunidad de Star Wars, que explica en buena parte el mal desempeño de su nueva trilogía. Como lo apunta el Wall Street Journal, incluso al tratar de complacer a la parte más vocal de la comunidad resultó en problemas para la marca. Así que esta podría ser otra mini-crisis que está preparándose.

Baby Yoda, el Jedi de los huevos de oro para la casa del ratón

Hay otra razón por la que a Disney no le conviene “arruinar” un personaje como The Child con un nombre que no termine de agradarle a los fans: Es una propiedad muy valiosa. Ha sido, con facilidad, el principal punto de venta para su nuevo servicio de streaming. En casi todos los materiales promocionales se le representa prominentemente. En parte, claro, porque es un personaje principal. Pero también porque la empresa sabe muy bien de su efecto en el público.

A eso se debe sumar que, como producto comercial, también funciona notablemente bien. el Baby Yoda le ha servido a Disney para vender un sinfín de mercancías y juguetes. No solo eso, sino que le ha ayudado a reforzar lazos comerciales con otras empresas al mismo tiempo. No hay que ir más lejos que el set que lanzó con LEGO. Además de ser una carnada perfecta para generar ventas masivas, contribuyó a consolidar su posición como un gigante de productos.