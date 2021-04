Ángel Gabriel, hijo de Gloria Trevi, decidió seguir los pasos de su madre en los escenarios y en febrero del 2020 lanzó su carrera musical. Hoy, a un año de anunciar su incursión a la música, el joven habló de las críticas que ha recibido la cantante y aseguró que “la gente puede decir lo que quiera”.

En su paso por la cárcel, Trevi se embarazó y muchos aseguran que ese hijo es de Sergio Andrade. El niño, ahora un joven de 19 años, nació mientras su madre se encontraba en una prisión de Brasil cumpliendo condena por rapto, violación y corrupción de menores, de los que fue absuelta cinco años después.

En febrero del año pasado, cuando se encontraba en plena promoción de su lanzamiento como cantante y durante la conferencia de prensa que ofreció el joven, se enfrentó a una pregunta sobre su verdadero padre. Ante el cuestionamiento, Ángel aseguró que el único padre que tiene es el actual esposo de Gloria, Armando Gómez.

Hijo de Gloria Trevi habla de las críticas a su madre

Ángel Gabriel fue entrevistado por la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, donde dio a conocer lo que piensa con respecto a las las críticas que ha recibido su mamá durante toda su vida. “Nunca me han hecho sentir mal con respecto a lo que opinen de mi mamá”, afirmó el joven cantante.

Agregó que desde los 5 años ha visto cosas, y ha sabido lo que se dice de la intérprete de “Soledad”, pero afirmó que la gente puede decir lo que quiera, “mi mamá es chin… y la verdad a mi me da igual lo que opinen, no voy a cambiar mi pensamiento. A mi me importa lo que piense la gente que me quiere porque, los que solo están para derrumbar, no valen la pena”.

Sobre su carrera musical, explicó que siempre ha recibido el apoyo de Gloria Trevi, pero sus siguientes sencillos quiere hacerlos completamente solo. Además de cantar, afirma que le gusta la producción musical y la composición, por lo que también tiene planes de seguir por ese camino.

https://www.facebook.com/MaraPatriciaCastaneda/videos/359388725490348/?t=2