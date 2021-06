Consuelo Duval es una de las actrices de televisión, doblaje y comedia más talentosas que hay en México. Su carrera ha estado llena de éxitos, pero también ha tenido momentos grises y difíciles de superar. Recientemente abrió su corazón y contó cómo es que superó su alcoholismo de la mano de sus amigos y seres queridos que evitaron que llegara al límite con esta adicción.

Duval, de 52 años, confirmó que bebía mucho, sin embargo, un día le pidió a Dios que le ayudara a dejar el alcohol porque ya no le gustaba sentirse en estado inconveniente y pasar por las terribles crudas, además de los problemas que le causaba con las personas estar siempre en este estado.

¿Cómo logró Consuelo Duval superar su adicción?

Insistió en que algún punto de su vida estuvo a punto de tocar fondo en la adicción al alcohol que había desarrollado, misma que dejó desde hace tres años. Contó que para salir de esa situación, buscó ayuda en la fe. Pero la comediante confesó que se armó de valor para que sus hijos, Michel y Paly Duval, no la volvieran a ver en mal estado. Esa fue su mayor motivación para estar sobria de nuevo.

“Ya me estaba yo pasando de copas básicamente, hubo un momento en el que desperté y le dije a Diosito ‘ya no quiero, ya no quiero ni acordarme qué pasó ayer, ya no quiero olerle a mis hijos a alcohol, ni que vean que esto es un camino o una solución, cero’ entonces de verdad, hace ya tres años que se me quitó. Igual me tomo una cerveza, ni satanizo nada, igual yo cuido a mis amigas las pedas y me encanta, pero ya estoy en control de mí. Ya no me tengo que apendejar para no sentir dolor”, contó.

Afortunadamente hoy su vida es otra y ahora porta un anillo de compromiso, ya que, al estilo Yolanda Andrade, decidió comprometerse con ella misma. Consuelo se compró una argolla sencilla, pero la cual representa todo el amor y valor que se tiene a sí misma.

¿Consuelo volverá a creer en el amor?

La protagonista de la ‘Familia P. Luche’ aseguró que la pareja conformada por Belinda y Christian Nodal la han motivado a volver a creer en el amor, luego de tres divorcios. En la actualidad está soltera, pero es muy feliz así, porque tiene tiempo para disfrutarse.