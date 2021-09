La noche del 21 de septiembre, después de estar en calidad de desaparecida, Laura Bozzo reapareció en plataformas digitales con el objetivo de realizar una serie de declaraciones sobre la situación legal a la que se enfrenta desde hace un par de meses.

A pesar de no poder ser localizada, la conductora aseguró que desea ponerle un punto final a la demanda que enfrenta por defraudación fiscal.

De acuerdo con ella, todo se ha basado en las especulaciones realizadas por los medios de comunicación, pero es un malentendido.

Laura Bozzo declaró haber comprendido que tenía tres años para cumplir con sus obligaciones fiscales y que la única razón por la que no se presentó a declarar fue su depresión, misma que es avalada por médicos. Con base en esta información, Laura aseguró que “la tienen dopada”, pero que desea pagar lo que debe con tal de que no la priven de su libertad.

He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes 🙏🙏🙏🙏ni muerta me iré de MEXICO los amo❤️

— Laura Bozzo (@laurabozzo) September 22, 2021