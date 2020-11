El actor mexicano Eleazar Gómez constantemente ha sido acusado por sus parejas de agresiones físicas y emocionales durante las relaciones que entablaron con él. Sin embargo, el pasado 5 de noviembre fue detenido por un presunto ataque e intento de estrangulamiento a su actual novia: Tefi Valenzuela.

Una de las primeras mujeres en denunciar este tipo de conductas del actor fue Vanessa López, una modelo que entabló una relación con Gómez por 10 meses, hasta que rompió el silencio y anunció a los medios de comunicación que constantemente vivía violencia física y verbal por parte del actor.

Sobre el presunto ataque contra Valenzuela, la modelo se pronunció en su cuenta de Instagram. Aseguró que a raíz de la noticia comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes y solicitudes de entrevistas acerca de Eleazar Gómez.

Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar hace tres años

Recordó que hubo quienes no creyeron sus palabras y aseguraban que se trataba de un intento desesperado por obtener fama, pero para ella estas acusaciones eran ridículas porque es un tema que le parece delicado.

Las imágenes de las lesiones que habría provocado el actor a su novia

Recalcó que la presunta agresión de Eleazar a Tefi Valenzuela no le da gusto, al contrario, le parecía algo muy fuerte y delicado por lo que ahora tiene que pasar la cantante peruana.

Yo le agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fue tan extremo por hablar con medios y me solidarizo mucho con Tefi porque sé que no la está pasando nada bien

Invitó a los espectadores a tomar como lección su caso y el de la actual novia del mexicano sobre las agresiones dentro de la pareja. “Una agresión por más mínima que parezca no debe callarse porque luego puede tener consecuencias muy graves como la que estamos viendo ahora”, aseguró.

Tres años atrás, se dio a conocer que Vanessa López y Eleazar Gómez habían terminado su relación luego de 10 meses de noviazgo. Desde ese entonces ya existían acusaciones y rumores de que la razón por la que lo dejó fue que la agredía física y verbalmente.

Ella misma comentó durante una entrevista con el programa Hoy que “No había querido decir nada porque no sabía qué consecuencias me podía traer y además he recibido amenazas por parte de él y bueno también sirve que toda la gente sabe que si algo me pasa es responsabilidad de él (…) Sí fue una relación con mucha violencia física y agresión verbal”.

(Foto: Instagram @dannapaola / @eleazargomez333)

Contó que al inicio de la relación Gómez tenía otro tipo de comportamiento, pero que durante los últimos meses que fueron pareja comenzaron a tener problemas. En una ocasión, incluso, la policía habría llegado a su domicilio porque el actor no podía controlar su furia.

Una vez peleamos en una cafetería y llegó la policía, y obviamente teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer a él no le importaban, si él estaba enojado lo demostraba.

Otra de las mujeres que vivió la violencia del actor fue Danna Paola, quien mantuvo un noviazgo con Gómez en 2009. La revista TvNotas platicó en el 2017 con un amigo de Eleazar Gómez, quien aseguró que Danna Paola vivió una pesadilla a lado del actor, pues “la maltrató, y sigue repitiendo esa conducta con sus otras parejas”.