Después de que Ben Aflleck y Jennifer López decidieran darse una nueva oportunidad, las fotografías de su relación le han dado la vuelta al mundo, convirtiéndolos en la pareja del momento una vez más.

A pesar de las imágenes captadas por la prensa estadounidense y las especulaciones respecto a su reencuentro, no fue hasta el cumpleaños de Jennifer López que se disiparon todas las dudas respecto a la relación que el productor y la cantante mantienen.

El pasado 24 de julio, cuando la también actriz se encontraba celebrando su cumpleaños número 52, decidió compartir una serie de fotografías en las que se podía observar su espectacular figura en un moderno bikini.

Sin embargo, más allá de la belleza de Jennifer, lo más impactante de la publicación fue la fotografía en la que ambas celebridades aparecen besándose apasionadamente. La foto se difundió rápidamente y hasta el momento acumula casi nueve millones de likes por parte de los fans de “Bennifer”.

¿Habrá boda?

A través del portal Page Six se dio a conocer que Ben Affleck, durante un paseo por un centro comercial de Los Ángeles con su madre y uno de sus tres hijos, decidió ojear los anillos de compromiso expuestos en una de las tiendas de joyería más populares: Tiffany & Co. Esto ocurrió el pasado viernes y, aunque el actor no adquirió ningún producto, las intenciones de Ben Affleck respecto a su relación con Jennifer López parecen bastante claras.

Sin embargo, el público espera que en esta ocasión no se rompa el compromiso, como ocurrió en 2003, después de que Ben le entregara a su amada un anillo tan único como costoso. Aunque la pareja se ha dejado fotografiar en diferentes ocasiones, los detalles de su relación permanecen ocultos, pero todo parece indicar que su historia de amor avanza con rapidez desde aquella ocasión en mayo, cuando fueron vistos juntos por primera vez durante su viaje a Montana.

Así comenzó su historia de amor

La película Gigli, considerada una de las peores en la historia, fue el pretexto perfecto para que sus dos protagonistas comenzaran una relación más allá de lo laboral en 2002. Jennifer López y Ben Affleck acudieron a diferentes alfombras rojas como pareja y se dejaron ver tan enamorados que incluso compartieron sus planes de boda. El anillo de compromiso que Ben le entregó a J. Lo era un Harry Winston de 6.1 kilates, conformado por un diamante rosado en el centro. En ese momento, de acuerdo con la revista Vanity Fair, la joya estaba valuada en casi dos millones de dólares.