Tras dos años de aplazar su gira mundial a causa de la pandemia por COVID-19, Harry Styles anunció su Love On Tour 2022, en el cual incluyó a varios continentes y países, destacando conciertos en Latinoamérica, tanto solo en el caso de México se presentará en tres ciudades diferentes.

Por medio de sus redes sociales, el cantante británico confirmó que se presentará en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco, el domingo 20 de noviembre; en la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo León, el 22 del mismo mes; y cerrará sus fechas en México en el Foro Solo de la CDMX el día 25.

De acuerdo a la información que compartió el intérprete de Sing of the times, acudirá a las naciones confirmadas con Arlo Parks, Koffee, Mitsuki y Wolf Alice, cantantes que acompañarán al exintegrante de One Direction por 32 ciudades alrededor del mundo.

El nuevo tour comenzará con tres fechas en el país origen de Styles, Reino Unido, en el mes de junio y luego recorrerá algunas ciudades europeas en Francia y España, para posteriormente visitar los Estados Unidos y América Latina.

Harry Styles anunció que su gira mundial tendrá tres fechas a mediados de noviembre en México (Foto: Twitter/@Harry_Styles)

“Estoy muy feliz de anunciar que ‘Love On Tour 2022′ finalmente llegará al Reino Unido, Europa y América del Sur. La venta al público comienza el viernes 28 de enero. Consulte el sitio web de su lugar para obtener más información sobre su espectáculo y los protocolos”,

Luego del mensaje que rápidamente se viralizó, el nombre del cantante y de la gira mundial se volvió tendencia en los principales buscadores de internet, así como en redes sociales, lo cual ocasionó que se crearan muchos memes para representar las sensaciones que dejó el regreso de Styles a México.

Algunos ya comenzaron a ver qué es lo que pueden intercambiar o vender para poder estar en el concierto de su cantante favorito: