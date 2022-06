Hace unas semanas Christian Nodal dio de qué hablar al compartir en su cuenta de Twitter un fragmento de una conversación que sostuvo con Belinda, cuando la cantante aún era su pareja.

En el mensaje que el interprete de Ya no somos ni seremos colgó en su red social se puede leer cómo “Beli” le pide dinero para “arreglarse los dientes”, además de solicitarle una cantidad destinada para los papás de la cantante y actriz española nacionalizada mexicana.

El cantante de “mariacheño” fue duramente criticado por un sector del público, que consideró que invadió la privacidad de una conversación y exhibió en mala fe a su ex novia, quien del tema no ha declarado nada al respecto.

Ahora el compositor de 23 años justifica el hecho de haber publicado una conversación privada para contrarrestar lo que él considera “una campaña negra” en su contra. Así lo contó un día después de ofrecer un concierto en la monumental Plaza de Toros de Michoacán este fin de semana.

“La cuestión va de que yo soy una persona muy real. No se trata de ser hombre o mujer, se trata de seres humanos. Hay almas buenas y almas malas. Tener 20 años de carrera no son en vano porque saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas”, expresó en clara alusión a su ex novia ante las cámaras de Ventaneando.

“Yo puedo no salir a dar entrevistas, pero puedo estar haciendo cosas para joder la carrera de otras personas con campañas negras. Yo he visto esas cosas y por eso es mi coraje”, dijo el artista, quien no ahondó en sobre a quién se refiere.

Cabe recordar que la conversación publicada por Nodal derivó de que Belinda Schüll, madre de la cantante de Ni Freud ni tu mamá aplaudiera un mensaje en el que el músico es calificado como “naco”, además de, en otro mensaje, insinuar que Nodal buscaba “recoger los frutos de un árbol de no cuidó”.

El nacido en Caborca, Sonora, añadió en su reciente entrevista que se considera un hombre directo y aseguró que otras personas podrían no serlo, pero eso “no quita el daño” que estarían haciendo:

“La gente no entiende que yo expongo porque soy real y soy directo. El hecho de que otras personas no lo hagan, que se andan por las ramas, no quita que estén haciendo daño. Esa es la cuestión”, declaró el ganador del Latin Grammy.

El polémico artista, quien recientemente dedicó una “tiradera” al reggaetonero J Balvin, lanzó un contundente mensaje dedicado a su ex novia:

“Nada… que yo quisiera seguir los rumbos. Ya no se puede porque se cruzó una línea. Una relación, en la que como cualquier otro ser humano te entregas, pero si las cosas no salen bien… hay que ser conscientes del poder de las redes”, remató.

Nodal hizo una reflexión en la que admitió haber sufrido mucho, pero alejado del ojo público:

“Yo cada vez que la he regado, yo la he tenido que pagar caro. No ha sido nada fácil. Yo soy un ser humano también. El hecho de que no externe mis dolencias, no significa que no haya estado en el piso destruido varias veces”, añadió.

Para concluir, Christian volvió a hablar del “poder de las redes” y para ello ejemplificó su reciente riña con el colombiano J Balvin:

“Hay que tener empatía y ser consciente del poder de las redes, hoy mismo no es como que la gente se meta a ver si es verdad o es mentira, lo ve en las redes y lo toma por hecho y su opinión no está mal, sí importa. Si no tienes nada positivo que decir, hay que cuidar lo que vas a tirar. Entonces Balvin, yo creo que genuinamente le dio risa el que nos estuvieran comparando. El problema va que mi compa se metió con tres cosas que he venido cargando y que me han dolido mucho”, concluyó.