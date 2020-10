José Madero está de acuerdo en que no se exponga a las personas a un contagio masivo por hacer un concierto, en un momento en donde aún hay peligro, pero no en que sean industrias como la del futbol y la restaurantera las que ya pueden hacer sus actividades normales, mientras que la del entretenimiento no se haya considerado.

“Es triste, como artista, sentir que se me robó un año de desarrollo, de conciertos, yo estaba a punto de salir a una gira extensa para apoyar mi último álbum Salmos, y muchos shows los tuve que posponer dos veces; es doloroso ver que el álbum falleció de Covid, ver las noticias de las muertes todos los días, tantos contagios, a las personas que quedaron desempleadas o que no saben qué hacer, hay cosas más importantes que la música y el futbol y que irte de ‘peda’, yo como artista sólo pido que se nos vea de la misma manera, también somos una industria, pero sigue un tapón”, expresa el cantautor mexicano.

El músico mexicano promociona su tema “La petite mort” que ya está disponible en todas las plataformas digitales, una canción que le hubiera gustado compartir en vivo con sus seguidores, pero las circunstancias sanitarias no se lo permitieron.

Un fenómeno cibernético

“Digamos que toda mi carrera me han tratado de cancelar”, comenta José Madero tras hacer una breve reflexión de cómo ahora la libertad de expresión en las redes sociales no construye, sino que trata de destruir.

“Creo que es una mezcla del anonimato que te brinda la red social, la gente de hoy se ofende de todo, puede ser el resultado de que está aburrida, o que no tiene identidad, o que quiera sentirse parte de algo más grande, por ejemplo, al linchar a alguien con un comentario, se es parte de un grupo de personas que está atacando”, comenta.

El acoso cibernético es un fenómeno social que al cantante le llama la atención.

“Yo he sido parte de ese lado de personas que ha sido atacada constantemente”, explica.

“Estoy tan curtido que ya para mí es algo normal, pero me llama la atención que las personas quieren tener cierto comportamiento para que no sean los raros, quieren ser los únicos”.