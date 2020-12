Debido a que coincidió con el brote de la pandemia del coronavirus (COVID-19), la filmación de la Temporada 2 de la serie de Netflix de The Witcher ha sufrido algunos contratiempos en su agenda original, ya que varias veces en el equipo de producción hubo casos positivos a la enfermedad. Hace unos momentos se reportó un nuevo contratiempo, pero no está relacionado con la pandemia, sino con un accidente en el set de grabación.

El medio The Sun reportó que durante la grabación de la Temporada 2 de la serie de The Witcher de Netflix Henry Cavill, actor que interpreta al protagonista de la serie (el brujo Geralt de Rivia), sufrió una lesión en la pierna.

De acuerdo con el reporte, Henry Caill se encontraba filmando una secuencia de la Temporada 2 de la serie de The Witcher en lo alto de los árboles a una altura de 20 pies (alrededor de 6 metros) protegido con un arnés de seguridad en un set de grabación en Arborfield Studios cuando ocurrió el accidente.

La lesión de Henry Cavill fue tan seria que no pudo continuar con la filmación

Una fuente contó a The Sun que Cavill se lesionó la pierna en un “curso de asalto que involucraba hachas en movimiento”, lo que impactó la filmación, pues la lesión fue notoriamente dolorosa a tal grado que ya no pudo continuar porque le afectaba al caminar. “De repente se detuvo y estaba sufriendo mucho dolor. No estaba claro si un objeto golpeó su pierna o si fue algún tipo de lesión de tendón de la corva o músculo”, comentó la fuente a The Sun.

Afortunadamente, no fue necesario trasladarlo en ambulancia. Sin embargo, el actor sentía molestia al caminar, por lo que se le ordenó guardar reposo. Como era de esperarse, esto alteró la agenda de filmación de la serie. “Él tiene que usar armadura pesada en las escenas y simplemente no podría hacerlo con su lesión en la pierna”, comentó la fuente.

Por el momento, no hay información oficial por parte de los productores o Henry Cavill al respecto, por lo que se desconoce la evolución de esta lesión del actor, la causa de la lesión o lo que sucederá con la filmación de la serie en el futuro cercano. Te mantendremos informado.

La nueva temporada de la serie de The Witcher ha causado mucha expectativa, pues la primera dejó un muy buen sabor de boca. Gracias a varias imágenes ya pudimos echar un vistazo a la nueva armadura de Geralt o como se verán Yennefer y Ciri. Incluso recientemente Netflix compartió un nuevo trailer con motivo de las fiestas navideñas, que te dejamos a continuación.