Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, lleva años dedicándose a administrar empresas y manejar los negocios que dejó su madre, pero recientemente aseguró que la exposición en los medios de comunicación no le importaban ni le quitaba el sueño; ahora, sorprendió a todos al anunciar que pretende incursionar en la actuación.

Por medio de su cuenta de Instagram, Rosie anunció que está en busca de su trabajo tras renunciar a ser albacea de la herencia de su hermana y publicó parte de un casting que hizo para una novela, pero no dio detalles para cual y si es un proyecto en México o Estados Unidos. “Abel me ayudó a grabar este Self tape y esperemos que sea lo que Dios decida”, escribió en la descripción del video.