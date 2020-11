El productor Nino Canún fue requerido por Televisa el domingo pasado para realizar uno de los programas más difíciles para el equipo de “Hoy”, el de la despedida de su productora,Magda Rodríguez, fallecida un día antes de comenzar la semana. Canún señaló lo difícil que fue para el equipo hacer esta despedida en vivo, pero dijo que todos colaboraron para que saliera bien.

Durante toda esta semana, el también productor de “Cuéntamelo YA!” y próximamente de la transmisión de los Latin Grammys, estará produciendo el programa, y el lunes se incorporará la nueva productora: Andrea Rodríguez, hermana de Magda y quien fuera su productora asociada desde que llegaron al canal.

“Yo soy una persona que hace sus propios esfuerzos en el momento de producir y no he levantado la mano para producir ‘Hoy’, a mí lo que se me encargó fue lo siguiente: sacar el especial del lunes, hacer lo del foro el martes, hasta el miércoles, y ya hoy me llamaron para que por favor lo hiciera hasta el viernes. Quien se queda a la batuta de ‘Hoy’ es Andrea Rodríguez, hermana de Magda”.

Nino refirió que Andrea conoce perfectamente el manejo del formato, pues trabajaba de la mano de su hermana, ella sabe cómo funciona, qué se requiere, y también ya tiene una relación sólida con el equipo, algo que hará que esta transición sea muy fácil.

Respecto a quién pasaría a ser productor asociado de Andrea, dijo que sólo le corresponde decidirlo a la nueva productora.

“De cualquier manera ya se había estipulado que Magda seguiría por lo menos todo el 2021, entonces. Yo siempre he dicho que si en la pantalla está funcionando, ¿por qué obligar a cambiar todo?, es más fácil mover tu contenido, el talento, a cambiar al productor, que luego hacen cambios tan drásticos que vuelve a perder audiencia el programa. Hoy en día el público sigue siendo un poquito de costumbres”.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Rodríguez expresó el dolor de perder a su hermana y amiga Magda.

“Mi querida hermana #magdarodríguez gracias gracias gracias gracias a la vida que me dio la oportunidad de ser tu hermana. Gracias por todos los momentos vividos. Me vienen a la mente tantos recuerdos como el día de tu boda que te ayude a abrochar los botones de tu vestido, la primera vez que empezamos a trabajar juntas y con tan solo 17 años me enseñaste a trabajar duro. Cuando estabas embarazada de andy y te acompañaba a caminar por el río porque así te lo pidió el doctor. Nuestros viajes de las 5 mosqueteras”, se lee en parte de su mensaje.