Siguen las deliberaciones para alcanzar un veredicto en el juicio por difamación que enfrentó a Johnny Depp y Amber Heard. Tras seis tensas semanas de declaraciones, en las que salieron a la luz los episodios más desconocidos y tóxicos de la expareja, el jurado reflexiona para decidir quién asume las responsabilidades. Durante todo este tiempo, los hijos que tiene Johnny Depp con Vanesa Paradis, Lily-Rose y Jack, se han mantenido al margen, ajenos al intenso revuelo y a la expectación que ha generado el proceso en todo el mundo. Seguramente estarán al tanto de cómo se desarrollan los acontecimientos que afectan a su padre, a quien ya han defendido en algunas ocasiones, aunque no lo manifiestan de manera pública. Así ocurrió de nuevo este pasado fin de semana, cuando Lily-Rose celebró su 23 cumpleaños, pero sin referirse al controvertido caso.

La propia Lily-Rose compartió algunos retazos de esta fiesta en la que no faltó detalle: se puso un conjunto con un top lencero en color rosa, a juego con una banda en la que se podía leer “birthday princess” (princesa de cumpleaños). La actriz y modelo estaba guapísima con su melena rubia suelta y un maquillaje sutil y que le aportaba frescura a su rostro. Entre las sorpresas que recibió en su día había un ramo de flores, también con tonos rosados, un color que por lo que parece le gusta bastante. Ha transcendido además que este fin de semana, solo horas después de que el juez declarara el juicio visto para sentencia, Johnny viajaba a Inglaterra para aparecer por sorpresa en el concierto de Jeff Beck en Sheffield.

Depp, que antes de ser actor siempre quiso ser músico, salió a escena con su guitarra para interpretar una versión de 2020 del tema Isolation, canción que lanzó John Lennon en 1970. También tocó covers de What’s going on, de Marvin Gaye, y Little Wing, de Jimi Hendrix. Johnny forma parte del grupo Hollywood Vampires, en el que tocan Alice Cooper y Joe Perry. Una distancia que podría poner asimismo Amber Heard que, según se dice, estaría planeando pasar una temporada fuera de Los Ángeles, concretamente en la ciudad de Joshua Tree en California, un entorno enclavado en la naturaleza. Un respiro después de las duras semanas en los juzgados del condado de Fairfax, Virginia (Estados Unidos).

Se ha mantenido al margen de la situación de su padre

Aunque ahora no ha querido hacer comentarios ni opinar al respecto de lo que se ha escuchado en la sala del tribunal, Lili-Rose, hija mayor del intérprete, ya se pronunció en 2016 después del polémico divorcio de la expareja. Compartió entonces un mensaje en el que dejaba claro que era su ídolo y nunca iba a cambiar: “Mi padre es la persona más dulce y amorosa que conozco, no ha sido nada más que un padre maravilloso para mí y mi hermano pequeño; y todo el mundo que le conoce diría lo mismo” (el mensaje fue eliminado después).

Aunque Amber Heard dijo que la relación con los hijos de Depp era buena, este lo desmintió. “Mi hija no vino a nuestra boda. Ella y Amber no se llevaban especialmente bien, por diversas razones”, aseguró, sin especificar exactamente a que se debía el distanciamiento. Seis semanas duró el juicio por difamación que enfrentó a Johnny Depp y Amber Heard, en el que el intérprete solicita a su ex 50 millones de dólares, mientras que ella contrademandó y pidió 100 millones por el daño a su reputación que ha hecho este caso.