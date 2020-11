En 2017, el libro “Hilbillly Elegy” de J.D. Vance, se convirtió en uno de los más conmovedores y vendidos a nivel mundial. En él, Vance mezclaba sus memorias y reflexionaba sobre la sociedad para mostrar la realidad de la pobreza, las familias disfuncionales, las adicciones y la violencia, además de hacer una dura crítica a la forma de vida a la que estaban condenados los niños bajo este modelo social, por lo que muchos críticos aseguraban que J.D. explicaba de alguna forma la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, una de las razones por las que el libro estuvo rodeado de polémica.

J.D. nació en una pequeña ciudad industrial de Ohio en el seno de una familia blanca de escasos recursos, era hijo de una adicta a las drogas que había pasado por cinco matrimonios, y de un cristiano que se desentendió de él a muy temprana edad. Contra toda probabilidad, J. D. Vance rompió con el sistema y ahora es un próspero gestor de fondos de inversión y un exitoso escritor gracias a su relato autobiográfico, cuya adaptación al cine, dirigida por Ron Howard, se estrena este martes 24 de noviembre en la plataforma de streaming, Netflix.

“Hillbilly Elegy” o “Hillbilly, la elegía rural” en español, está protagonizada por Amy Adams, Glenn Close, Gabriel Basso, Haley Bennett y Freida Pinto, y de acuerdo con los primero pronósticos de la crítica especializada rumbo a los Premios Oscar 2021, la cinta de Howard podría ganarse un lugar en la contienda del séptimo arte. La película fue concebida en un momento en que Hollywood intentaba comprender y reorganizarse en un país que inesperadamente había elegido a Trump, y aunque las primeras reseñas señalan que el director de películas como “Frost/Nixon” y “A Beatiful Mind” hizo una ficción completamente apolítica en la que no se mencionan ni a Trump ni a las elecciones de 2016, las raíces de la cinta son mucho más profundas.

La película es protagonizada por Glenn Close y Amy Adams.

¿QUÉ SON LOS ‘HILLBILLIES’?

Siempre hemos tenido la idea de que en Estados Unidos solo existe un camino: el sueño americano, pero más allá de las ventajas que tiene esta movilidad social, hay muchos matices que no llegamos a conocer aquellos que somos ajenos a la llamada ‘Tierra de la libertad’. A finales del siglo XIX, alrededor de los Grandes Apalaches desde Alabama hasta Ohio, nació la subcultura de los ‘hillbillies’, también conocidos como ‘red necks’, aquellos descendientes de escoceses e irlandeses de clase trabajadora, sin formación universitaria y para quienes la pobreza se convirtió en su forma de vida.

De acuerdo con el historiador Anthony Harkins en su libro “Hillbilly. A Cultural History of an American Icon”, estos ciudadanos empezaron como jornaleros rurales en las economías esclavistas del sur, después se convirtieron en mineros del carbón, y en tiempos más recientes maquinistas o empleados del acero, y aunque parece que no hemos escuchado mucho de ellos, fue quizás la razón por la que Donald Trump logró llegar a la presidencia de Estados Unidos, pues los convencido de que eran víctimas de la globalización, después de que los prejuicios y estereotipos comenzaron a pesar sobre la gente de esta área. En su bestseller, J.D. Vance describe la realidad de lo cotidiano través de tres generaciones de su familia, y aunque el libro estuvo rodeado de polémica, abrió un debate la situación social de los ‘hillbillies’.

UNA FÓRMULA GANADORA

Quizá lo que más ha decepcionado a los críticos de cine, ha sido que “Hillbilly Elegy” se convirtió únicamente en una ficción que ignoró el trasfondo de la historia de J.D. Vance, aquella crítica al sistema socioeconómico de Estados Unidos que pocas veces alguien se atreve a hacer. La película ya fue estrenada en algunos cines norteamericanos, pero llegará al streaming hasta este martes. Los críticos que la vieron no quedaron muy satisfechos ni con el guión ni con la trama. Según Rotten Tomattoes, tiene un 27% de aceptación entre sus especialistas. “Elegy tiene cuatro años de retraso y está condenada al fracaso”, opinó el especialista del Daily Telegraph.

Por otro lado, el trabajo de los actores sí fue bien recibido, y seguramente impresionarán a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. “Un esfuerzo débil solo de interés para una excelente actuación”, manifestó el especialista de The Newnan Times-Herald en coincidencia con los aficionados que remarcaron sus ganas de ver a Amy Adams con un Oscar después de su extensa trayectoria. Recordemos que entre las dos suman 13 nominaciones—Close acumula siete, Adams una menos—, y que ninguna de ellas lo ha ganado aún.

EL FUTURO ES EL STREAMING:

-Aunque está de más decirlo, es un hecho que la próxima temporada de premios estará protagonizada por las plataformas de streaming más populares, más allá de que la pandemia les haya permitido saltarse la exhibición en los cines y llegar directamente a las casa de los espectadores, sus producciones han subido de nivel gracias a sus contrataciones.

-De acuerdo con los críticos especializados en cine del medio The Hollywood Reporter, películas como “Mank”, “The Trial of the Chicago 7”, “Da 5 Bloods” y “Hillbilly Elegy” de Netflix son algunas que ya se perfilan para las nominaciones al Premio Oscar 2021.

-Pero no solo Netflix destaca en estas predicciones, a él se unen Amazon Prime Video con “Borat Subsequent Moviefilm” y “One Night in Miami”, mientras que Apple TV+ es mencionado con “On the Rocks” y “Greyhound”.