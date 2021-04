El actor y conductor platicó con Infobae México sobre la película que se encuentra grabando en la República Mexicana

Horacio Villalobos tuvo que bajar el telón de sus proyectos en la actuación debido a la pandemia por COVID-19, aunque gracias a ello pudo aceptar su primera incursión en una película casi totalmente hablada en un idioma extranjero.

Después de su función número 99, la obra de teatro Los Chicos de la Banda -que es protagonizada por él y dirigida por Pilar Boliver- bajó el telón en espera de la llegada del semáforo verde en la Ciudad de México. Sin embargo, a raíz del auge del streaming, pudo echar a andar su participación en la comedia Un acto de Dios, que fue exitosa en Broadway.

“Vivo de la taquilla y no puedo abrir un telón con únicamente el 30 por ciento de disponibilidad de butacas, porque tronaría como ejotes”, comentó Villalobos a Infobae México.

El conductor se dijo emocionado por un nuevo proyecto que está en filmación. Aunque aseguró que porque firmó un contrato de confidencialidad no puede dar muchos detalles, se trata de una producción entre Inglaterra y Estados Unidos que tiene locaciones en la República Mexicana, específicamente en el estado de Chiapas.

Su papel, es uno de los recurrentes y ya le pudo agarrar cariño. “Estudié en Inglaterra teatro e hice ejercicios en inglés, pequeñas escenas. Nunca había hecho un trabajo que fuera casi totalmente en inglés, va a tener diálogos en español. Es una súper aventura”, adelantó.

Al leer el guión de la comedia, Horacio Villalobos no dudó en presentarse al casting y se quedó con el personaje. “Me lo gané de manera legal”, argumentó.

“Me hablaron de una castinera muy importante y me dijeron que había una película que se filmaría con un papel que creían que podía estar bien para mí. Yo les dije que quería leer el guión. Me pareció que es una historia entrañable, muy bonita, mi papel es muy simpático y genial, me parece el favorito de la película”.

Es por esta oportunidad que Villalobos anunció su ausencia en el programa Venga la alegría hasta el 19 de abril. Además, asegura que tuvo todas las facilidades para poder acomodar sus actividades.

“Se portaron muy lindos conmigo en la película porque les expliqué mis problemas de disponibilidad porque tengo además otro programa de política y el podcast. Es mucho trabajo porque hay que ver como siete coas a la semana entre películas, series, escuchar discos. Tratamos de coordinar agendas y se logró”, afirmó.

Recientemente, quien participara en el show Desde Gayola mantuvo una polémica con Alejandra Bogue y Natalia Tellez, quienes lo tacharon de misógino. En su defensa, el actor dijo que los problemas con su ex compañera empezaron por sus adicciones mientras compartían gira en el programa emitido por el canal Telehit, pues aseguró que en ocasiones puso en peligro la integridad de la compañía en una época cuando la comunidad LGBTTTIQ+ no era tan bien aceptada entre la población.

“Me hiper encabroné porque me estaban tachando de algo de lo que soy exactamente lo opuesto: de transfóbico, cuando yo fui el primero que metió a personas trans en la televisión a trabajar como actores y actrices. Hice un programa como ‘Desde Gayola’, donde nuestra preferencia sexual o identidad de género no era lo importante, sino que los que participáramos tuviéramos talento, que trabajáramos a brazo partido y logramos un gran éxito”, confió.