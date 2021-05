Ana de la Reguera, conocida actriz que ha participado en series de televisión, películas y telenovelas, impactó este lunes en sus redes sociales al dejarse ver con un radical cambio de look con el que dejó atrás su cabello largo y dio pasó a un estilo de la reina Cleopatra.

La guapa actriz de origen veracruzano ha trabajado en algunas producciones de Hollywood, siendo una de las pocas mexicanas que han decidido probar suerte en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, donde ha trabajado al lado de actores internacionales como Bruce Willis y Tracy Morgan.

Empezó sus estudios de cine y artes en el Instituto Veracruzano de Cultura y más tarde estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa. Su carrera de actuación empezó con el rol en la telenovela “Azul” (1996), seguida por “Pueblo chico, infierno grande” (1997).

Ana de la Reguera se luce al estilo de Cleopatra

En su cuenta de Instagram, donde es seguida por poco más de 1 millón de seguidores, De la Reguera compartió una fotografía en la que se luce con un nuevo look, el cual recuerda el famoso estilo que se dice llevaba la reina egipcia Cleopatra, con un flequillo corto arriba de las cejas.

“Así me lo cortaron cuando mi primera comunión. No encontré sin la corona porque también el fleco era así! Les gusta?”, fueron las palabras con las que la veracruzana explicó su nuevo look, aunque no dejó claro si se trata de un cambio definitivo o una peluca.

Este nuevo estilo le resalta sus ojos grandes y dejan ver que la actriz gusta de probar con diversos looks, pues en oras ocasiones se le ha visto en sus redes con el cabello en otros tonos, aunque por muchos años ha mantenido una melena larga en color castaño con algunos efectos.