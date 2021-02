A medida que se acerca la fecha de lanzamiento de la versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder, un montaje de unas cuatro horas de duración que verá la luz en HBO el 18 de marzo, el bombardeo promocional se intensifica.

Así, tras las nuevas imágenes de Superman enfundado en su legendario traje negro y del villano Steppenwolf, ahora le toca el turno al Joker de Jared Leto.

El personaje, que hizo su debut en Escuadrón Suicida y que finalmente quedó fuera del montaje que se estrenó en cines de Liga de la Justicia ha sido recuperado por Snyder para esta versión en la que lucirá un aspecto muy diferente, tal y como muestran estas nuevas imágenes oficiales.

Tras un primer vistazo difuso lanzado por el propio Snyder hace días, estas nuevas fotos publicadas por Vanity Fair, el Joker de Leto aparece confinado en lo que parece la celda de una prisión o un manicomio abandonado, vestido con harapos y con el pelo notablemente más largo.

En la revista, Snyder revela que su presencia en la cinta estará relacionada con la muerte de Robin, algo que ya se dejó entrever en Batman v Superman, y en el efecto que esto tiene en el Bruce Wayne de Ben Affeck. Además, adelanta que el personaje aparecerá en una secuencia que mostrará la Tierra arrasada después de la invasión de Darkseid… y su presencia será una motivación para Batman, que comprueba qué pasará si no consiguen frenar a las fuerzas del tirano alienígena.

De hecho, el Joker de Leto parece estar encerrado en la misma estancia en la que ya apareció el Batman Knightmare de Affleck en otra imagen reciente del filme. Además de con Leto y Affleck, Liga de la Justicia contará con Gal Gadot como Wonder Woman, Henry Cavill como Superman, Ezra Miller como The Flash, Jason Momoa como Aquaman, Ray Fisher como Cyborg, Amy Adams como Lois Lane, Connie Nielsen como Hipotita, Jesse Eisenberg como Lex Luthor, Robin Wright como Antiope, Amber Heard en el papel de Mera, J.K. Simmons como el comisario Gordon, Jeremy Irons en el papel de Alfred o Diane Lane como Martha Kent.

Fuente: Excelsior

Zack Snyder says Batman and Joker will finally talk in 'Justice League' 🦇🃏

"Fans deserved [this] from the DC Universe .. It seemed uncool to me that we would make it all the way through this incarnation of Batman and Joker without seeing them come together"

(via @VanityFair) pic.twitter.com/MJOOiyeVZd

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) February 9, 2021