¿Se acuerdan que en México se han contabilizado votos para Gokú, Pikachú, y hasta para Homero Simpson? Bueno pues, digamos que algo así pasó en Estados Unidos, pero con un contendiente real a la presidencia: Kanye West.

Y bueno, ya es bien sabido que el rapero y esposo de Kim Kardashian se ha destapado como aspirante a la presidencia en más de una ocasión, que si para el 2020 o para el 2024, pero pareciera que sí tiene una intención bastante seria de llegar a la Casa Blanca, o al menos así lo están deseando algunas personas del país vecino, pues el famoso productor ha aparecido en los resultados de las votaciones a la presidencia en Estados Unidos, es decir, la gente sí está votando por él.

No, no es broma. Pues qué creen… Mr. West ya lleva más de 50 mil votos como contendiente a la presidencia de Estados Unidos.

Y a pesar de que aún faltan días para conocer los conteos finales de algunos estados (y a reserva de que otros apenas comiencen a contar), en Arkansas, Colorado, Iowa, Kentucky, Luisiana, Minnesota, Misisipi, Oklahoma, Tennessee, Utah, y Vermont, ya hay registro de votos por Kanye.

Todo este asunto de Kanye a la presidencia parecería ser solo una estrategia de marketing, pues hasta se ha dicho que solo han sido frutos de episodios de bipolaridad de su parte, pero… en Kentucky fue el 4º más votado… ahí les van las cifras (hasta el momento) por estado:

Y a pesar de que esos más de 50 mil votos no representarán ninguna diferencia entre lo que pase en las elecciones de Estados Unidos, no lo habrían caído nada mal a Biden o a Trump, ¿que no?